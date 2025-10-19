MMA zápasník a partner Lucie Vondráčkové Zdeněk Polívka: Lásko, jsem Rus!

Autor: as
MMA zápasník a partner Lucie Vondráčkové byl při pohledu na vlajku své domoviny zaskočený.
Český MMA bojovník Zdeněk Polívka
Český MMA bojovník Zdeněk Polívka
Zdeněk Polívka s patnerkou Lucií Vondráčkovou.
Český MMA bojovník Zdeněk Polívka
Zdeněk Polívka s patnerkou Lucií Vondráčkovou.
Český MMA bojovník Zdeněk Polívka
Zdeněk Polívka s patnerkou Lucií Vondráčkovou.
Český MMA bojovník Zdeněk Polívka
Zdeněk Polívka s patnerkou Lucií Vondráčkovou.
Zdeněk Polívka s patnerkou Lucií Vondráčkovou.
Zdeněk Polívka s patnerkou Lucií Vondráčkovou.
Zdeněk Polívka s patnerkou Lucií Vondráčkovou.
Zdeněk Polívka s patnerkou Lucií Vondráčkovou.
Zdeněk Polívka s patnerkou Lucií Vondráčkovou.
Zdeněk Polívka s patnerkou Lucií Vondráčkovou.
Zdeněk Polívka s patnerkou Lucií Vondráčkovou.
Rusko, nebo Česko? Zdeňku Polívkovi popletli vlajku.

S kým to, proboha, randím?! Zpěvačka Lucie Vondráčková (45) aby se měla na pozoru, protože její miláček Zdeněk Polívka (27) reprezentuje Rusko!

Alespoň podle organizátorů MMA galavečera v Soulu, kteří jeho blížící se zápas promovali s ruskou fanglí za zády. „Tady mi Korejci spletli vlajku,“ smál se Zdeněk a uklidnil svoji lásku, že je fakt Čech jako poleno.

Český MMA bojovník Zdeněk Polívka
Český MMA bojovník Zdeněk Polívka

Témata:  blesksportČeskoRuskoSoulláskaLucie VondráčkováMMAZdeněk Polívka

Související články



Články odjinud