Exekuční dražba domu Horsta Siegla (56): Komu dluží miliony
Ikona Sparty Horst Siegl (56) vězí ve fi nanční tísni. Jak Blesk včera jako první informoval, slavný fotbalový kanonýr kvůli dluhům přes 15 milionů korun skončil v exekuci a jeho vila v dražbě!
„S věřiteli jednám. V týdnu vše vyřeším,“ dušuje se sice Siegl pro Blesk, konkrétní plán, kde schrastí takovou sumu, už ale neprozradil. A co hůř, jediným věřitelem je nyní česká pobočka kyperské společnosti Gomanold. Ta se na obchod s pohledávkami vyloženě zaměřuje a má pověst neúprosného supa, jenž se s neplatiči nijak nemaže.
Vždyť také u Siegla s jeho chotí Zdenkou činila původní jistina »jen« 8,5 milionu. Protože se ale ke splácení neměli, je teď kvůli vysokým úrokům dluh skoro dvojnásobný! Firma Gomanold neustoupila ani o píď a prachy neváhá získat z aukce rodinného domu Sieglových v Lipencích s vyvolávací cenou 18,9 milionu Kč. Dražit se bude už 27. listopadu. Kde pak bude Horst s manželkou žít, je záhadou.