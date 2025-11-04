Exekuční dražba domu Horsta Siegla (56): Komu dluží miliony

Autor: vba
Slavný sparťan Horst Siegl dluží velké prachy.
Rodinné sídlo Sieglových v Lipencích putuje do dražby.
Cimra s trofejemi.
Horst Siegl na Letné
Nějaký ten drink během večera padnul.
Horst Siegl na otvíračce nového baru
Horst Siegl na otvíračce nového baru
Horst při čekání na taxi trefil značku.
Legenda Sparty Horst Siegl přichází na velké derby.
Horst Siegl na fotbalové Lize národů Česko vs. Ukrajina.
Zdeněk Prokeš (vpravo) v souboji s Horstem Sieglem

Ikona Sparty Horst Siegl (56) vězí ve fi nanční tísni. Jak Blesk včera jako první informoval, slavný fotbalový kanonýr kvůli dluhům přes 15 milionů korun skončil v exekuci a jeho vila v dražbě!

„S věřiteli jednám. V týdnu vše vyřeším,“ dušuje se sice Siegl pro Blesk, konkrétní plán, kde schrastí takovou sumu, už ale neprozradil. A co hůř, jediným věřitelem je nyní česká pobočka kyperské společnosti Gomanold. Ta se na obchod s pohledávkami vyloženě zaměřuje a má pověst neúprosného supa, jenž se s neplatiči nijak nemaže.

Vždyť také u Siegla s jeho chotí Zdenkou činila původní jistina »jen« 8,5 milionu. Protože se ale ke splácení neměli, je teď kvůli vysokým úrokům dluh skoro dvojnásobný! Firma Gomanold neustoupila ani o píď a prachy neváhá získat z aukce rodinného domu Sieglových v Lipencích s vyvolávací cenou 18,9 milionu Kč. Dražit se bude už 27. listopadu. Kde pak bude Horst s manželkou žít, je záhadou.

Témata:  penízedluhyexekuceblesksportHorst SieglbleskdražbaGomanold


