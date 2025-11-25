Trenér romských dětí o incidentu: Urážky, koukejte na zem. Na Baník se bojím. Reakce klubu
Přímí účastníci promluvili o incidentu rasistických urážek fanoušků Baníku směrem k romským dětem při cestě vlakem po sobotním zápase s Teplicemi. „Padaly tam hlášky typu ‚plný vagón Egypťanů, je potřeba to tady vyčistit‘ a další strašná slovíčka, ale reagovat na to člověk nemůže. Nebezpečí viselo ve vzduchu a stačil jeden pohled nahoru,“ líčil trenér klubu Mongaguá Ostrava Jaroslav Horvath.
Po incidentu se v živém vysílání na sociální síti Facebook sešli zakladatel projektu Mongaguá Lukáš Pulko a trenéři ostravského a jihlavského celku se stejným názvem Jaroslav Horvath a Jakub Báťa.
Několikrát přitom zopakovali, že takhle vyhrocenou situaci zažili poprvé a nechtějí vinit fotbalové fanoušky ani ultras Baníku jako celek. „Přišla obrovská vlna solidarity. Chtěl bych vyzvat Romy, aby se na to dívali tak, že jsou to třeba jen dva blbci ze sta lidí. U nás Romů se taky najdou dva ze sta, kteří dopředu odsuzují neromy, a tak to je i na druhé straně. Rasisté jsou po celém světě a nevinil bych z toho ani Českou republiku. Určitě existují země, kde Romové trpí víc než v Česku,“ podotkl Pulko.
Popis velmi nepříjemné cesty vlakem dětských oddílů při návratu z fotbalového turnaje v Děčíně, při níž ve vlaku narazili na fanoušky Baníku, však zní takřka děsivě.
„Když s dětmi cestujeme, tak se vždycky dívám, kdo kde hraje, abychom se s fanoušky nepotkávali, ale tentokrát jsem to neudělal. Už v Ústí jsem viděl těžkooděnce a řekl jsem si: ‚A je to v pr**li.‘ Když opilí fanoušci procházeli vagónem, tak jsem věděl, která bije. Upozorňoval jsem děti, ať jsou ticho a koukají radši dolů, protože by je to mohlo vyprovokovat a tady člověk nikdy neví, co by se mohlo stát,“ popisoval trenér Horvath první pocity den po události.
„Děti jsme posadili vedle sebe a já jsem si sedl na stůl, aby na ně nebylo pořádně vidět. Dali jsme jim do rukou telefony a nasadili jim kapuce, takže to moc nevnímali,“ přiblížil Báťa. „Už když nastupovali, jsem cítil, že je něco špatně. Víme, že stačí jedno blbé slovo nebo pohled a byl by problém. Dalšímu trenérovi říkali, že je Kotlár, ale snažili jsme se, aby kluci byli v pohodě. Pak z toho byli zklamaní. Turnaj si užili, a pak se tohle stane s fotbalovými fanoušky…“ pokračoval.
„Nebyli to fanoušci fotbalu, byli to fanoušci ďábla. To nejsou ani lidi, jenom tak vypadají,“ reagoval rozzlobený Pulko.
Na záchod děti nemohly
„Jeden opilý fanoušek si sedl za mě, celou dobu si mnul pěst a vrhal na nás hrozné pohledy. Vlakem se pak ozývaly různé nadávky. Dětem se chtělo na záchod, ale říkal jsem jim, že musí vydržet. Zrovna u záchodů seděli fanoušci a pili alkohol, takže jsem je tam nemohl pustit. Kluci se chovali předpisově a vydrželi to. Cestujeme takhle deset let, občas vidíme nějaké pohledy, ale takhle jsme na fanoušky narazili poprvé,“ líčil dál Horvath.
V Praze pak oba dětské oddíly počkaly, až fanoušci vystoupí a nasednou do vlaku do Ostravy. Těžkooděncům venku vysvětlil situaci a ti mu doporučili, aby do navazujícího spoje do Ostravy nenastupovali a počkali na další. „Policista mi řekl, že ve vlaku do Ostravy žádná ochrana není a doporučil mi tím vlakem necestovat. Já to nechtěl riskovat. Ve vlaku bylo přes sto lidí a určitě by se tam našel jeden hlupák, který by toho zneužil,“ vysvětloval.
„Když jsme stáli venku, fanoušci bouchali do oken a řvali na nás. Děti nechápaly, co jim je. Byl to masakr. Přitom jsme s sebou měli fotbalové míče a pohár,“ přiblížil nepříjemné pocity.
K žádnému fyzickému napadení směrem k mladým romským fotbalistům naštěstí nedošlo. „Rodiče nám děti svěřují s důvěrou a tahle situace jen potvrdila, že pro nás je bezpečnost dětí prioritou. Situaci jsme zvládli na jedničku. Udělali jsme všechno pro to, aby se dětem nic nestalo,“ zdůraznil Horvath.
Na Baník nechodím
Do takhle krizové situace se sám vedoucí ostravského klubu Mongaguá dostal poprvé, ale problematický je podle něj pro Romy prakticky každý zápas Baníku. „Děti už jsou na to z Ostravy zvyklé. Když hraje Baník doma, tak rodiče dětem říkají, aby moc nechodili ven, ať je někdo nezmlátí. Tak je to tady dané a děti už ví, jak se mají chovat,“ sdělil.
„Někteří Romové chodí na Baník, ale jsou to výjimky. Nikdy se nestane, že se sejde parta dvaceti Romů a půjde se podívat na Baník. Každý víme proč. Já taky miluju fotbal, je to můj život, jsem z Ostravy a fandím Baníku, ale na fotbal nemůžu. Ostrava postaví stadion na 2,5 miliardy, ale my se tam nepodíváme. Přitom když chci jít na Vítkovice na hokej, tak tam nikdy není žádný problém,“ objasnil své zkušenosti ze sportovních utkání.
„Věřím, že s Baníkem najdeme společnou řeč a z téhle blbé situace uděláme něco úžasného. Chci, aby se ukázala síla jednoty, a že tohle je jenom omezená skupina ze všech 15 tisíc, co se vejdou na stadion,“ věří Pulko, hlavní tvář organizace Mongaguá.
„My, fotbalisté a fanoušci fotbalu, jsme největší komunita na světě. Tahle situace není úplně ojedinělá a určitě se stane ještě někomu, ale pojďme lidem ukázat, že fotbal spojuje. Baník hraje v sobotu doma, tak pojďme tam něco vymyslet: představit se, vyfotit se s bannerem ‚Say no to racism‘ a ukázat, že s tím nesouhlasíme my, klub ani fanoušci. Řada fanoušků Baníku komentuje různé příspěvky a je vidět, že se od toho distancují. Víme, že neovlivníme každého, ale kluby musí dělat víc, než dát si nápis respekt na rukáv,“ dodává Horvath.
Reakce Baníku: Nejde o systémový problém
„Baník se proti rasismu dlouhodobě vymezuje a je na místě zdůraznit, že ze strany našich fanoušků na stadionech nikdy v minulosti žádné rasistické či xenofobní projevy nezazněly. Důrazně se ohrazujeme proti tomu, že by se jednalo o nějaký hlubší, systémový problém. Jsme si i proto téměř jisti, že se muselo jednat o exces jedince z okrajového spektra a mimo stálé jádro naší fanouškovské komunity, která nás pravidelně na výjezdech aktivně a slušně podporuje.
Baník se už zástupcům organizace Mongaguá omluvil a klub je s ní v rámci preventivního programu předběžně dohodnut na různých formách společných aktivit, které by měly být konkrétně finalizovány v příštích dnech.“
Zdroj: tiskové prohlášení FC Baník Ostrava