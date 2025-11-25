Předplatné

Vládce dat Darida, Hradec jako Tottenham. Proč by se Pardubicím hodil Vaclík?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Vládce dat Darida, Hradec jako Tottenham. Proč by se Pardubicím hodil Vaclík?
Hraečtí slaví branku Micka van Buren
Sahmkou Camara stíhán Tomem Slončíkem
Trenér Hradce Králové David Horejš se raduje z postupu přes Zbrojovku v MOL Cupu
Tom Slončík zpracovává míč v zápase proti Karviné
Trenér Hradce Králové David Horejš se raduje z postupu přes Zbrojovku v MOL Cupu
Mick van Buren hattrickem vyřadil Zbrojovku z MOL Cupu
Mick van Buren hattrickem vyřadil Zbrojovku z MOL Cupu
8
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Druhý nejproduktivnější hráč Chance Ligy Vladimír Darida baví českou fotbalovou veřejnost. A taky táhne Hradec Králové. „Přináší stabilitu ve všech ohledech,“ říká redaktor Bartoloměj Černík v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM, který se věnuje dění na východě Čech. Za pomocí dat společnosti Opta analyzuje Hradec a rozebírá i problémy Pardubic. „Měly by přemluvit Tomáše Vaclíka, aby je pomohl zachránit, stejně jako dřív Florin Nita,“ doplňuje kolega Michal Kvasnica.

  • Změnil se Hradec oproti minulé sezoně?
  • Jakým směrem se vyvíjí pod koučem Davidem Horejšem?
  • Co nástupce Jiřího Saboua bude muset vyřešit za hrozby?
  • Napumpuje Karel Pražák přes zimu miliony do kádru Pardubic?
  • Která letní posila se povedla a kdo se musí vzpamatovat?
  • Kdo byl pro Bartoloměje Černíka a Michala Kvasnicu nejlepším hráčem 16. kola?

Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18:00 na www.liganaruby.cz a na www.iSport.tv.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů