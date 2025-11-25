Předplatné

ONLINE: Pardubice ve šlágru se Spartou, Kladno hostí Litvínov. Kometa proti Olomouci

Potyčka v utkání mezi Spartou a Pardubicemi
Potyčka v utkání mezi Spartou a PardubicemiZdroj: Michal Beránek (Sport)
Děti na zápase Karlových Varů proti Třinci
Karlovarští tahouni Ondřej Beránek (vlevo) a Jiří Černoch se cpou do třinecké branky
Karlovarský útočník Vít Jiskra oslavuje gól svého týmu
Gólová radost karlovarských hokejistů
Brankář Karlových Varů Dominik Frodl
Karlovy Vary hostily Třinec v zápase, který začal už ve 12 hodin
Na duel Karlových Varů s Třincem dorazila spousta dětí
Krize třineckých hokejistů nebere konce. Oceláři v zápase 26. kola Tipsport extraligy prohráli 1:2 v Karlových Varech a zapsali již sedmou porážku v řadě. Duel věnovaný žákům a studentům se hrál nezvykle už od 12.00. Zbytek programu startuje o šest hodin později. Největším lákadlem je bezpochyby šlágr mezi Pardubicemi a Spartou. Poslední Litvínov se pokouší snížit ztrátu v Kladně. Hraje se také v Brně, Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Karlovy Vary - Třinec 2:1

Energie po předchozích dvou porážkách podruhé za sebou naplno bodovala. O branky vítězů se postarali ve druhé třetině obránci Janis Jaks a Josef Myšák, za Třinec snížil v 57. minutě při power play Oscar Flynn. Oceláři si po šňůře osmi výher připsali už sedmou porážku za sebou a zakončili bez bodů šňůru pěti utkání venku.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2713311084:6846
2Třinec251231973:6343
3Pardubice241222875:5542
4Mountfield241140967:5241
5Brno241213868:6341
6Vítkovice251132969:6641
7Plzeň241123860:4940
8Liberec251204962:6040
9Č. Budějovice2510321073:6838
10K. Vary2511121161:6837
11Olomouc2510121253:6834
12M. Boleslav259221252:5933
13Kladno257241261:8029
14Litvínov254211844:8317
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

