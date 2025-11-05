Záhada komunikace nároďáku s Dobešem: Fax nemáš, Milánku?
Kdyby nešlo o nominaci hokejové reprezentace na olympiádu, mohlo by se z toho udělat po vzoru slavného kusu o fotbalové korupci »Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?« další zábavné dílo. Hlavní roli by dostal gólman Jakub Dobeš (24).
Hvězda Montrealu si v zámoří postěžovala, že vedení nároďáku na něj ohledně ZOH 2026 v Miláně kašle. „Ani mi neodpovídají na e-maily,“ řekl Dobeš. Reprezentační manažer Milan Hnilička (52) se tvářil překvapeně.
„Jakub Dobeš poslal designy výstroje, a ještě se doptával na masku. Odpověděli jsme mu, ať pošle i její design. Od té doby žádná e-mailová komunikace neproběhla,“ sdělil bronzový gólman z Turína 2006 pro sport.cz.
A šokovaným fanouškům zněla v uších Čtvrtníčkova hláška: „Milánku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?“ Třeba by tahle komunikace byla lepší!