Když ho vidím, směju se! Slovák si utahoval z Dobeše, ten pak udělal rekord NHL

Vynikající Dobeš. Vychytal Hronka s pol. a má rekord NHL • Zdroj: nhl.com
Jakub Dobeš byl proti Calgary zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil 36 střel
Jakub Dobeš byl proti Calgary zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil 36 střel
Jiří Kulich z Buffala překonává Jakuba Dobeše v brance Montrealu
Brankář Montrealu Jakub Dobeš likviduje šanci Jiřího Kulicha z Buffala
Jakub Dobeš v brance Montrealu
Jakub Dobeš v brance Montrealu
Patrik Czepiec
NHL
Je to tu zas. Český uragán s maskou Montrealu, který udivuje NHL. Jeho jméno? Jakub Dobeš. Oslavovaný hrdina Canadiens, co při pěti dosavadních startech vyčapal všechny soupeře. Ročník mezi nejlepšími odšpuntoval stejně výjimečně jako v minulé sezoně a ve 24 letech se nesmazatelně zapsal do historie. Ještě žádný z brankářů nezačal v zámořské lize coby nováček pěti výhrami dvakrát za sebou. Zvládl to až mladý Čech, jehož styl přitom baví spoluhráče Juraje Slafkovského.

Po sobotním programu se Canadiens slunili na druhém místě Východní konference. Deset z celkových čtrnácti bodů jim přihrál gólman Jakub Dobeš, úspěšnost zkušenějšího konkurenta Samuela Montembeaulta rozhodně není tak oslnivá. Nebýt rodáka z Ostravy, který chytil už 8,6 gólu nad očekávání, Habs se topí o dost níž.

Kdyby čtyřiadvacetiletý gólman udržel aspoň částečně oslnivou formu, navzdory nulovým zkušenostem s dospělým reprezentačním výběrem by si mohl říct o místo na únorové olympiádě v Itálii. „Je tak dobrý,“ zasnil se nedávno v pořadu NHL Insider renomovaný novinář z The Hockey News Ken Campbell.

Dobeš zaujme specifickým projevem, který ovšem proti světovým hvězdám funguje. Postupně si připsal skalpy Detroitu, Nashvillu, Buffala, Calgary i Vancouveru, přičemž ve čtyřech případech na něj letělo přes třicet ran. S úspěšností zákroků v hodnotě 94 procent vyskočil na první místo mezi brankáři s aspoň pěti odehranými zápasy.

Jakmile se při premiérové šichtě v aktuální sezoně přičinil k výhře 5:1 nad Detroitem, byl okamžitým terčem vtípků Slováka Juraje Slafkovského. „Je to mladý brankář s divokým stylem. Vždycky se směju, když ho vidím, jak stojí v brance. Nějak to prostě funguje,“ pousmála se někdejší jednička draftu, libující si v tomto humoru.

Už v předchozím ročníku vysoký útočník v nadsázce prohlásil, že v tréninku dá Dobešovi gól z každé střely. Jenže protivníci na 193 centimetrů vysokého brankáře vyzrávají jen velmi složitě. V Montrealu si tak Čech upevňuje pozici.

Na konci května získal Dobeš dvouletou jednocestnou smlouvu na 965 tisíc dolarů ročně (zhruba 20,2 milionu korun). Pakliže bude pokračovat s pozitivními výsledky, může se stát finančně nejvýhodnější jedničkou v současné NHL. Nálož soupeřových střel mu zásadně nepřekáží, pokud má dobrý výhled.

Jasně to vystihl po utkání s Calgary, kdy při výhře 2:1 v prodloužení čelil 37 pokusům. „Věděli jsme, že na nás budou házet hodně puků, ale efektivně jsme odklízeli hráče. Myslím, že naše oslabení fungovalo skvěle. Viděl jsem většinu puků, kluci zblokovali klíčové střely. Můžou mít klidně 40 střel, ale my stejně máme víc šancí,“ shrnul Dobeš zdánlivě sebevražednou strategii.

V NHL se aktuálně cítí komfortněji. „Minulý rok jsem jako úplný nováček prožíval větší nervozitu. Teď už si dokážu chytání užívat. To je hlavní změna v mojí hře,“ prozradil zámořským reportérům.

Aby mohl talentovaný gólman skutečně pomýšlet na účast na ZOH 2026, musí předvést ještě minimálně dva měsíce vysoce kvalitní práce. Jednička Anaheimu Lukáš Dostál už má reprezentační dres jistý díky předběžné nominaci šesti nejlepších hráčů, velmi úspěšnými výkony se v úvodu prezentují Karel Vejmelka z Utahu nebo nový muž na palubě Philadelphie Dan Vladař.

Z hlediska úspěšnosti, průměru inkasovaných branek nebo chycených gólů nad očekávání však mezi krajany kraluje montrealský fantom. Jak dlouho ještě?

Chycené góly nad očekávání (2025/26)
BrankářKlubPočet zápasůChycené góly nad očekávání
1. Spencer KnightChicago69,8
2. Jakub DobešMontreal58,6
3. Connor HellebuyckWinnipeg67,7
4. Logan ThompsonWashington67,5
5. Thatcher DemkoVancouver57,1
6. Karel VejmelkaUtah76,1

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Jack EichelVegas6101687
2.Nick SchmaltzUtah781597
3.William NylanderToronto3111484
4.Jevgenij MalkinPittsburgh2121493
5.Nathan MacKinnonColorado671399
6.Dylan LarkinDetroit671399
7.David PastrňákBoston581310-4
8.Mark StoneVegas2111362
9.Seth JarvisCarolina841283
10.Mark ScheifeleWinnipeg751283

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils8700131:1914
2Montreal10430336:3014
3Pittsburgh9601232:2413
4Carolina8330231:2212
5Washington9510327:2112
6Detroit9510330:2912
7Florida10500525:2810
8Islanders8401330:289
8Flyers8221323:219
10Buffalo9401427:279
11Toronto9221431:339
12Ottawa9311431:359
13Rangers9302421:218
13Columbus8310425:258
15Boston10310632:358
16Tampa8202422:276
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Utah9520234:2214
    2Colorado9503130:2213
    3Winnipeg8600228:1912
    4Vegas8412130:2312
    5Seattle Kraken9322225:2512
    6Chicago8312225:2010
    7Nashville9312324:2910
    8Anaheim8311329:299
    9Edmonton9311426:289
    10Dallas8311325:289
    11Kings9033326:329
    12Vancouver9310525:288
    13St. Louis8301424:337
    14Minnesota9211523:337
    15San Jose8012523:374
    16Calgary9011716:343

