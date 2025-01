Zrodila se hvězda! Dobeš dominuje NHL, je nejlepší: Chci se ukázat

Tohle je bomba! Českem v posledních dnech lomcuje brankářská euforie. Přesunem do Tottenhamu ji odpálil fotbalista Antonín Kinský, zraky místních fanoušků ovšem směřují taky na hokejová kluziště. A rovnou do NHL. Strážce klece Montrealu Jakub Dobeš v noci vychytal při čtvrtém startu čtvrtou výhru, stal se hlavní hvězdou zápasu s Dallasem (3:1), opět zcela dominoval. Momentálně vykazuje galaktickou úspěšnost zákroků 96,3 % – nejlepší v lize. „Chci ukázat, že sem patřím,“ pronesl gólman.

Útočník Stars Matěj Blümel nechápal, po neproměněných šancích kroutil hlavou. Spolu s ním se diví celá Severní Amerika. Důvodem je Jakub Dobeš. Mezi tyčemi totiž předvádí kouzla a čáry, jako kdyby přistál z jiné planety. V NHL ho o neporazitelnost v noci na pátek nepřipravil ani silný Dallas. Vysypal sice 33 nábojů, hrdina za maskou ovšem neodrazil jen jeden z nich.

Statistiky třiadvacetiletého nováčka jsou nelidské. Mezi nejlepšími inkasoval čtyři branky ze 107 střel. K tomu oplývá klidem v rozehrávce, fanoušci už si jeho hrátky s holí spojují s legendárním gólmanem bez nervů Patrickem Royem.

Přičtěte ještě hbitou lapačku, sebevědomou kontrolu dorážek, schopnost zpacifikovat střelce v souboji jeden na jednoho. Vychází aktuálně nejdominantnější brankář v soutěži. Bez přehánění. Vzorek zápasů je sice malý, podobné entrée však nemá obdoby. V dějinách Canadiens coby nejstaršího klubu z éry Original Six nikdo jiný neobdržel v prvních čtyřech zápasech tak málo branek.

„Když jsem byl na farmě, chtěl jsem se dostat do hlavního týmu. Teď toužím dokázat ještě jednu věc… Že do NHL patřím! Aby všichni věděli, že jsem správnou volbou. V Lavalu jsem prožil hodně dní, kdy jsem nad tím přemýšlel, takže se chci předvést. Nerad bych zněl namyšleně, prostě to chci dokázat,“ povídal Dobeš po dalším skalpu zámořským reportérům.

Spoluhráči si pomoc mladého muže v masce nemohou vynachválit. „Vypadá to, že všechno, co soupeř vystřelí, se na něj nalepí,“ pousmál se kapitán Habs Nick Suzuki. „Musí to pro něj být skvělý začátek kariéry. Je působivé ho sledovat, ukazuje sebedůvěru.“

V utkání proti Dallasu, v němž Montreal rozhodně nebyl lepší, odrazil Dobeš tři samostatné úniky. Měl řadu zásahů při skrytých ranách nebo po svižných kombinacích Stars, kdy si musel hledat prostor přes vysokou hradbu těl.

„Jsem v takových situacích agresivní a věřím, že když se něco nepovede, budu dostatečně atletický, abych se ještě zachránil. Snažím se vždycky vidět na kotouč. Od první třetiny jsem nabral sebevědomí. Dallas vypadá skvěle, takže je to velké vítězství,“ hodnotil Dobeš, jemuž pomohlo, že chvíli po začátku lapačkou vystavil stopku krajanovi Blümelovi ve stoprocentní příležitosti.

A třebaže Montreal záhy překonal hvězdný útočník Jason Robertson, další komplikace už ostravský rodák nedopustil. Hlavně v prostřední třetině proti němu domácí spustili bengál, po desítky sekund neopouštěli ofenzivní zónu a zosnovali patnáct přesných zakončení. Dobeš si s nimi poradil, opět vykradl soupeřův brloh. Trenér Martin St. Louis ho dosud pokaždé postavil do branky na nepřátelském území, doma Čech ještě nechytal.

I této možnosti se ovšem dřív nebo později dočká. Nevídaným zážehem si říká o větší vytížení. I když třeba Slovák Juraj Slafkovský s uměním objeveného fantoma údajně problém nemá. „Je to zápasový brankář. Během tréninku mu dám gól z každé střely. Ale v utkání proti němu nikdo nemůže skórovat,“ chechtal se střelec Canadiens.