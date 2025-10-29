100 dnů do ZOH: Loučení tří zimních královen. Kdo má šanci na cenný kov?
Jedna éra skončí. Za sto dnů se rozjede zimní olympiáda v Miláně, Cortině a dalších střediscích severní Itálie a bude to zřejmě naposledy, co se na globální akci sejdou tři české královny zimních sportů. Rychlobruslařka Martina Sáblíková ohlásila loučení, sněhová obojživelnice Ester Ledecká znovu poškádlí medailový double a snowboardkrosařka Eva Adamczyková plánuje návrat po mateřské pauze. „Půjdou do toho naplno,“ věří šéf mise Martin Doktor.
Na slavném svahu Stoh ve Špindlerově Mlýně kdysi Jiří Kejval, dnešní předseda Českého olympijského výboru, stával s hokejovou legendou Janem Klapáčem, dědečkem Ester Ledecké. Oba tam rádi mrzli, když čekali, až se s kopce vrátí jejich potomci.
„Esterku znám jako úplně maličkou, protože ona je stejně stará jako můj nejstarší syn. Spolu lyžovali, s jejím dědečkem Honzou Klapáčem jsem vždycky stál pod svahem a čekal jsem, až odlyžují. Strašně jsem jí vždycky fandil,“ vzpomíná Kejval.
Sto dní před startem další zimní olympiády je z té malé holčičky, která se učila lyžovat v Krkonoších, globální hvězda. A navzdory nepříznivému programu Her chce i tentokrát útočit na medaile ve dvou sněhových sportech. Je naděje, že se po osmi letech v jednom olympijském týmu opět sejde se dalšími dvěma zimními královnami Česka aktuální éry – Martinou Sáblíkovou a Evou Adamczykovou.
„Holky jsou individuality, jsou profesionálky. Já je hrozně obdivuju. Jak Martina drží dlouhodobě s formou. To jak Ester dokáže kombinovat ty dvě disciplíny. Věřím, že to, jak Evka se vrátí nejenom po zranění, ale i po mateřství. Všem jim moc držím pěsti,“ říká Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru, šéf české mise na Hrách v Itálii a sám dvojnásobný olympijský vítěz.
Kejval: Konec Sáblíkové? Ještě si počkám... Evka je strašně autentická
Na posledních čtyřech zimních olympiádách od Vancouveru 2010 po Peking 2022 se právě tyhle tři dámy postaraly o to, že se česká výprava vždy vracela domů minimálně s jednou zlatou medailí.
„Každá je jiná. Já si pamatuju na Martinu, na její první olympiádu, která byla moje první ve funkci, kdy v Torině skončila čtvrtá, těsně pod stupni. Ta je naprosto obdivuhodná,“ řekl Kejval. „Všichni mluví o její poslední olympiádě. Já si ještě počkám, když vidím její některé soupeřky, jako Claudii Pechsteinovou. Na delších tratích se dá vydržet déle. Ale berme to tak, ona to oznámila.“
Sáblíková označila svou olympijskou sezonu jako poslední a chystá se rozjet rozlučkovou tour po střediscích Světového poháru. Snowboardkrosařka Adamczyková tak trochu ke svému vlastnímu překvapení po narození syna Kryštofa chytila nový drive a je odhodlaná si v úvodních závodech olympijské zimy vybojovat kvalifikaci.
„S Evkou mám osobní vztah, je strašně autentická. Má ohromný přesah nad rámec sportu, což mě u ní strašně baví,“ líčí Kejval.
Během sto dní do startu se může přihodit hodně věcí, ale šance, že se všechny tři české hrdinky naposledy sejdou na zimních Hrách, existuje. Každá z nich přitom reprezentuje reálnou šanci na olympijskou medaili.
Sáblíková jich má doma už sedm, na jarním mistrovství světa zabodovala stříbrem na trojce. Ledecká minulé jaro zazářila medailemi z lyžařského sjezdu a ve dvou disciplínách alpského snowboardingu, včetně zlata z paralelního obřího slalomu, který je v olympijském programu. Adamczyková si z posledního MS, kterého se před mateřskou pauzou zúčastnila, přivezla zlato.
V nejsložitější situaci je právě Adamczyková, která musí v úvodních závodech zimy vybojovat potřebné body pro kvalifikaci. V současnosti má Hry jisté osmdesát českých sportovců, ale další desítky mají reálné naděje své místo získat.
„Některá čísla jsou jistá, jako u hokeje, biatlonu, krasobruslení. V dalších sportech jsou čísla, která se můžou měnit. Doufám, že hlavně směrem nahoru. Já věřím, že ve finále, když budeme odesílat přihlášku, budeme mezi sto patnácti a sto dvaceti,“ líčí Doktor.
Takový počet by překonal 114 sportovců, kteří se nominovali na minulé Hry do Pekingu 2022. Český tým se tehdy vracel se zlatem Ledecké z paralelního obřího slalomu na snowboardu a bronzem Sáblíkové ze závodu na 5000 metrů. V únoru v severní Itálii je medailových nadějí na první pohled docela dost.
„K hokejistům přichází děvčata, která měla medaili na mistrovství světa, budou mít ambici bojovat o medalie. Hokej je národní sport, každý věří, že se bude opakovat Nagano plus děvčata,“ usmívá se Kejval.
Když vypočítával další možnosti na stupně, kromě tří zimních královen zmínil rychlobruslaře Metoděje Jílka, který před několika dny překonal světový rekord na neolympijské trati 3000 metrů. Nezapomněl na biatlonisty a na sjezdového lyžaře Jana Zabystřana. Na světovém šampionátu získala v minulé sezoně medaili i skeletonistka Anna Fernstädt.
„Vidím, že se postupně dostáváš k číslu patnáct. Klasicky to vydělíme třemi,“ usmál se Doktor.
Mimochodem, finále mužského turnaje se hraje 22. února, na den 28 let od vítězství slavného týmu Ivana Hlinky ve finále v Naganu.
České hity na ZOH
- Martina Sáblíková – rychlobruslení, 3000 metrů (7. února)
- Jan Zabystřan – lyžařský sjezd (7. února)
- Ester Ledecká – snowboarding, paralelní obří slalom (8. února)
- Metoděj Jílek – rychlobruslení, 5000 metrů (8. února)
- Ester Ledecká – lyžařský sjezd žen? (8. února)
- Biatlon – smíšená štafeta (8. února)
- Biatlon – 20 km individuální závod mužů (10. února)
- Jan Zabystřan – lyžařský super-G (11. února)
- Biatlon – individuální závod žen (11. února)
- Ester Ledecká – lyžařský super-G (12. února)
- Martina Sáblíková – rychlobruslení, 5000 metrů (12. února)
- Eva Adamczyková – snowboardcross (13. února)
- Biatlon – sprint mužů (13. února)
- Metoděj Jílek – rychlobruslení, 10 000 metrů (13. února)
- Anna Fernstädtová – skeleton (13. a 14. února)
- Biatlon – sprint žen (14. února)
- Biatlon – stíhací závody mužů a žen (15. února)
- Biatlon – mužská štafeta (17. února)
- Biatlon – ženská štafeta (18. února)
- Hokejový tým žen (finále 19. února)
- Biatlon – hromadný start mužů (20. února)
- Biatlon – hromadný start žen (21. února)
- Metoděj Jílek – rychlobruslení, závod s hromadným startem (21. února)
- Hokejový tým mužů (finále 22. února)