Do Milána! Proč jsou ale české hvězdy bez kouče? Svaz jim pouze zajistil led
Na ledě se prohánějí zvučná jména, spousta z nich bude i na únorové olympiádě. Třeba Martin Nečas, Tomáš Hertl nebo Jan Rutta. Ale kouč Radim Rulík jenom přihlíží z dálky, zpoza skla, na led vůbec nejde. Ani do kabiny ne. Taková je realita aktuálních tréninků, které pro zámořské hráče zajišťuje český svaz. Kvůli striktním regulím se musejí hokejisté připravovat neoficiálně. Deník Sport sledoval v Říčanech páteční trénink, jemuž zrovna z restaurace přihlížel i reprezentační trenér.
Na první pohled se to jeví jako klasický přípravný kemp. Ale není. Hráče nikdo nediriguje, nejsou žádná cvičení, nikdo nic nekreslí na tabuli. Jenom se hraje.
„Nemůžeme pořádat organizovaný kemp. Což není tento případ,“ hlásí sportovní manažer Milan Hnilička.
Svaz pouze stejně jako loni zajistil zámořským hráčům společné ledy, aby se mohli chystat spolu a měli zajištěnou kvalitní přípravu na sezonu. Ta tentokrát bude v únoru vyšperkovaná ostře sledovaným turnajem v Miláně, na němž se poprvé od Soči v roce 2014 mohou objevit i posily z NHL. Rovněž ty jsou součástí neoficiálních tréninků.
„Všichni jsou potenciální reprezentanti. Už loni bylo na každém tréninku skoro dvacet hráčů. Takže nebyl důvod to nezopakovat,“ vysvětluje kouč Rulík, proč svaz vyšel hráčům vstříc a zajistil jim odpovídající zázemí. Reprezentační šéf zrovna v pátek vyrazil do Říčan, aby se podíval, jak vzájemné tréninkové zápasy, které jsou v ostrém tempu, probíhají.
Na led ale vůbec nešel, pouze se koukal seshora v civilu. „Jako bych tady nebyl,“ pousmál se. Jasně tím dával najevo, že česká strana respektuje pravidlo, že během léta se oficiálně reprezentace před olympiádou nesmí připravovat na ledě.
Přesto jeden z koučů na ledě nechybí. Jenže letmým pohledem byste neřekli, že to není hráč. Zápasové tempo v klidu zvládá někdejší bek Marek Židlický, jenž v Rulíkově štábu působí jako asistent. V Říčanech se vrací do doby, kdy byl jedním z nejlepších beků v NHL.
Rozhovor? Díky, ale příště
„Je výbornej, v klidu by normálně mohl hrát dál. Má to v rukách a především v hlavě. Předpovídá, má zkušenosti. Takže je pořád skvělý,“ chválí ho útočník Filip Chytil.
Sám 48letý mistr světa z Vídně z roku 2005 s přehledem zvládl celou tréninkovou jednotku, která trvala hodinu a půl a odehrál ji jako hráč. Když se osprchoval, zamířil se najíst do restaurace a cestou prohodil. „Rozhovor? Díky, ale příště,“ pousmál se.
Tím je typický, není rád v centru pozornosti. „Tady máte hráče z NHL. Já nejsem zajímavej,“ s díky odvětil. Do Říčan přijel na motorce Harley-Davidson, kterou na lavičce před arénou obdivoval i agent Aleš Volek. „A to se nebojíš ostatních řidičů?“ vyptával se.
Dlouholetý hráčský zástupce se také přijel podívat na trénink. Na ledě se projížděl vysoký počet jeho klientů. Ten největší skvost chyběl. David Pastrňák už je zpátky ve Švédsku, kde se připravuje na sezonu. „Mám tam klid, maximálně mi to vyhovuje,“ říká osminásobný vítěz Zlaté hokejky, který má ve Stockholmu, odkud pochází jeho manželka Rebecca, dokonalé zázemí. Na led chodí i s velkým kamarádem Williamem Nylanderem, s nímž jsou parťáci od doby, kdy Pastrňák vyrazil už v patnácti letech na zkušenou do Švédska.
„Mají tam partu hráčů, s kterou chodí trénovat. Je na to zvyklý, praktikuje to tak už několik let,“ popisuje agent Volek, který se po tréninku dal do řeči s některými hokejisty, které zastupuje. Třeba s Jiřím Kulichem nebo Jakubem Vránou.
Na ledě bylo dohromady devatenáct hráčů. Nechyběli ani Radim Mrtka, Jakub Zbořil, Andrej Šustr, Jakub Rychlovský, Eduard Šalé, Jakub Dvořák nebo Jakub Štancl.
„Je super, že to svaz dělá. Je skvělé, že jsou ledy a nemusíme se pytlíkovat po stadionech. Máme zázemí, můžeme si tady nechat výstroj, kluci nám vyperou,“ velebí tréninkové možnosti obránce Jan Rutta, mistr světa z Prahy a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou.
Pravidelně se schází až 20 hráčů
O hráče se stará dlouholetý kustod Zdeněk Šmíd, který má podobnou roli jako při klasickém kempu. Brousí brusle, postará se o vyprání prádla. Tréninky jsou třikrát týdně, pravidelně se na nich potkává až dvacet hráčů.
„Paráda. Jsou tady momentálně nejlepší hráči, které máme. Takže je to ideální způsob, jak se připravit. Herní praxe ještě před kempem je důležitá,“ říká útočník Chytil, jenž se během sezony přesunul z New York Rangers do Vancouveru. Ve 25 letech už je to zkušený mazák, který v NHL odehrál téměř 400 zápasů.
Jen zdraví ho trápí… Pochopitelně ale i on věří, že se vejde do olympijské nominace. Tu zatím mají jistou David Pastrňák, Martin Nečas, Ondřej Palát, Pavel Zacha, Radko Gudas a Lukáš Dostál. Šestici hráčů už musela česká strana nahlásit.
Reprezentace měla tento týden společnou akci, kdy se hráči ze širšího okruhu adeptů pro olympijskou nominaci setkali s trenéry a vedením týmu. Ale mimo led, aby neporušili žádný reglement. Proběhly pohovory, řešily se organizační věci.
Tréninky v Říčanech už jsou v jiném režimu. „Trenérský štáb do toho nijak nezasahuje,“ vysvětluje Rulík, který před rokem dovedl reprezentaci ke zlatu v Praze. V květnu na šampionátu v Dánsku a ve Švédsku národní tým vypadl ve čtvrtfinále. Kouč už teď veškerou pozornost směruje k Milánu.
A je rád, že hráči působící v NHL nebo na farmách a v juniorce si mohou společně zabruslit. „Jde o to, aby měli kvalitní přípravu na ledě a vyzkoušeli si herní praxi,“ dodává Rulík.
V pátek všechno byl omrknout na vlastní oči. Ale pouze z pozice pozorovatele.