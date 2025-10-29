Do zimní olympiády v Miláně a Cortině zbývá 100 dní! I Češi se bojí: Stihnou to vůbec?
100 dní. Přesně tak dlouhá doba zbývá do startu zimní olympiády 2026 v Itálii. A přesně tak dlouho mají také organizátoři na to, aby dostavěli a plně zprovoznili hlavní arénu Her!
Hala jménem PalaItalia má hostit hokejové zápasy, které díky návratu borců z NHL budou ozdobou celé olympiády. „Tato aréna je ale víc než jen běžný stadion. Půjde o symbol celého města, který i po skončení Her bude hrdým středobodem sportovního a kulturního života,“ napsali sami organizátoři. Teď se ale bojí, aby z toho nebyl spíš symbol jejich lajdáctví!
„Míra stavu stavby mě zaskočila. A to jsem většinu svého života strávil na stavbách,“ orosil se po prohlídce místa předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Už je totiž jasné, že harmonogram budování má obrovský skluz. Původně se v hale mělo hrát už v prosinci, aby pořadatelé mohli vychytat všechny mouchy. Pak ale tenhle test potichu zrušili. Nový termín generální zkoušky? Nyní až těsně před startem Her!
Italská pohoda
„Intenzivně finišujeme, abychom vše stihli,“ slíbil přímo na místě italský ministr sportu Andrea Abodi. Moc přesvědčivě však jeho slova pod střechou nedodělané arény nezněla... Také ho pořádně griluje i šéf NHL Gary Bettman. „Máme obavy, a to už dva roky!“ zlobí se.
Italové se ovšem výtkám smějí, vždyť mají ještě spoustu času... „Ano, odborníci nás ujišťují, že všechno bude včas. Že je to italský způsob a že to tak musíme brát,“ krčí Kejval rameny.
Bez Rusů? Ano, ale...
Kvůli válce na Ukrajině mají pořád stopku. I zimní Hry v Itálii budou bez Rusů a Bělorusů – alespoň papírově. Jejich skutečný osud mají nyní v rukou jednotlivé sportovní federace. A tak zatímco v lyžování, biatlonu či hokeji dostali sportovci ze zemí agresora absolutní stopku, například v krasobruslení mohou startovat pod neutrální vlajkou.
Ester a ti další
Minimálně jedno zlato máme jisté! smějí se čeští fandové. Na mysli mají pochopitelně Ester Ledeckou. Otázkou ale je, kdo ponese pomyslný prapor s ní. Mezi medailové naděje patří rychlobruslaři Sáblíková s Jílkem, hokejové týmy mužů i žen a zazářit by mohla také snowboardcrossařka Adamczyková, jež se vrací z mateřské dovolené. „Ale každá olympiáda má překvapení,“ věří ve víc »placek« šéf ČOV Kejval.
Na místě i doma
Že si Češi berou do olympijské vesnice své vlastní pohodlnější matrace, to je už tradice, o kterou sportovci nepřijdou ani v Itálii. Návštěvníci se pak na místě mohou zase těšit na populární Český dům, který už v Miláně nabírá obrysy. Duch Her se ovšem dostane i do Česka, konkrétně do Českých Budějovic, kde vyroste Olympijský festival – pod patronát si ho letos vzal hokejový šampion Jakub Voráček: „Doufám, že se tam bude pořádně fandit!“