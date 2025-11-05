Sparťan Preciado na ochozu v Edenu: Anděl zkázy
Asi neměl doma do čeho píchnout, tak se vydal do jámy lvové odvěkého soka svého zaměstnavatele. A přítomnost obránce Sparty Ángela Preciada (27) sešívaným štěstí rozhodně nepřinesla...
Zápas Slavie proti Arsenalu (0:3) byla velká věc! Mezi diváky se objevili například slavný kardiochirurg Jan Pirk (77), poslanec Patrik Nacher (51), poradce bývalého prezidenta Zemana Martin Nejedlý (59) nebo bývalý ministr obrany Alexandr Vondra (64). Přítomnost žádného z nich ale nepřekvapila tolik, jako jeden z účastníků v řadách hostujících fanoušků.
Na ochozu v chrámu Slavie postával zahalený v bundě bek Sparty Ángelo Preciado. Ekvádorský samorost, který se v derby pravidelně se sešívanými pokope do krve, se tam zjevil coby anděl zkázy pražského rivala. A jako fanda svého parťáka z jihoamerického nároďáku ve službách Arsenalu Hincapieho.