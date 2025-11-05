Sparťan Preciado na ochozu v Edenu: Anděl zkázy

Autor: nem, sm
Sokův zápas sledoval z tribuny i Preciado.
Sokův zápas sledoval z tribuny i Preciado.
Bek Letenských si pochutnal na klobáse a pak z tribuny sledoval pád rivala.
Poslanec Patrik Nacher.
Kardiochirurg Jan Pirk.
Tykač usedl vedle své ženy.
Tykač usedl vedle své ženy.
Martin Nejedlý.
Pavel Tykač po boku Jaroslava Tvrdíka.
Na zápas dorazil také Alexandr Vondra.
Lukáš Provod napadá rozehrávku Arsenalu
Bukayo Saka při zápase se Slavií
Šance Mojmíra Chytila gólem neskončila
Mojmír Chytil těsně bráněný Gabrielem
Mojmír Chytil proti Arsenalu
Bukayo Saka proti Slavii
Bukayo Saka se hlásí o míč
Mojmír Chytil v souboji s Gabrielem
Michal Sadílek při zápase s Arsenalem
Zklamaný Jakub Markovič
Jakub Markovič špatně vyběhl a Arsenal skóroval
Mikel Merino využil zaváhání Jakuba Markoviče
Max Dowman v akci proti Slavii
Patnáctiletý mladík Max Dowman
Max Dowman (15 let) nastoupil proti Slavii
Christos Zafeiris po zápase s Arsenalem
Penalta pro Slavii byla odvolána
Hráči Arsenalu a Slavie v diskuzi
Faulovaný Lukáš Provod

Asi neměl doma do čeho píchnout, tak se vydal do jámy lvové odvěkého soka svého zaměstnavatele. A přítomnost obránce Sparty Ángela Preciada (27) sešívaným štěstí rozhodně nepřinesla...

Zápas Slavie proti Arsenalu (0:3) byla velká věc! Mezi diváky se objevili například slavný kardiochirurg Jan Pirk (77), poslanec Patrik Nacher (51), poradce bývalého prezidenta Zemana Martin Nejedlý (59) nebo bývalý ministr obrany Alexandr Vondra (64). Přítomnost žádného z nich ale nepřekvapila tolik, jako jeden z účastníků v řadách hostujících fanoušků.

Na ochozu v chrámu Slavie postával zahalený v bundě bek Sparty Ángelo Preciado. Ekvádorský samorost, který se v derby pravidelně se sešívanými pokope do krve, se tam zjevil coby anděl zkázy pražského rivala. A jako fanda svého parťáka z jihoamerického nároďáku ve službách Arsenalu Hincapieho.

Sokův zápas sledoval z tribuny i Preciado.
Sokův zápas sledoval z tribuny i Preciado.

Témata:  edenblesksportÁngelo PreciadoArsenal FCAlexandr VondraMartin NejedlýJan PirkPatrik Nacher


Články odjinud