Slavia - Arsenal 0:3. Penalta po ruce Provoda i zaváhání Markoviče, hosté dominovali
Fotbalisté pražské Slavie ve 4. kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli doma favorizovanému Arsenalu 0:3 a utrpěli druhou porážku v soutěži i v sezoně. Úřadující anglické vicemistry poslal do vedení v 32. minutě z penalty Bukayo Saka. Krátce po změně stran zvýšil Mikel Merino a stejný hráč přidal v 68. minutě pojistku.
Čeští šampioni mají v součtu s domácí remízou 2:2 s Bodö/Glimt, porážkou 0:3 na stadionu Interu Milán a bezbrankovým duelem v Bergamu na kontě dva body. V neúplné tabulce jsou na 30. pozici. Arsenal je bez ztráty bodu první, navíc stále neinkasoval a v polovině hlavní fáze má prakticky jisté vyřazovací boje.
Základní část pohárů se od minulé sezony hraje novým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. V dalším kole se Slavia opět představí doma, 25. listopadu přivítá Bilbao.
Červenobílí ani v pátém duelu s Arsenalem nezvítězili. Slávisté při třetí účasti v hlavní fázi Ligy mistrů čekají na celkově teprve druhý triumf už 15 zápasů. V pohárech nezvítězili pojedenácté za sebou. Nedokázali se tak ideálně naladit na nedělní ligový šlágr v Plzni, kterou čeká ve čtvrtek utkání Evropské ligy proti Fenerbahce Istanbul. Arsenal neprohrál ani jedenáctý pohárový duel s českým soupeřem.
V bráně Slavie opět dostal přednost Markovič před uzdravenou jedničkou Staňkem. Levou stranu měli na starost afričtí mladíci Sanyang s Mbodjim, autorem jediných dvou gólů Pražanů v soutěži.
Kvůli zdravotním problémům naopak chyběla opora záložní řady Oscar. Semifinalisté minulého ročníku ze stejného důvodu postrádali kanonýra Gyökerese a kapitána Ödegaarda. Dalšího záložníka Zubimendiho vyřadil ze hry trest za žluté karty.
Oba týmy si vyměnily první střelecké pokusy hned ve druhé minutě, Gabriel i domácí kapitán Provod těsně minuli. Slavia vstoupila do utkání s velkou energií a nepouštěla soupeře k jeho typické kombinační hře. V úvodu dokonce měla mírně navrch ve statistice držení míče.
Ve 20. minutě Saka dalekonosnou ranou poprvé prověřil Markoviče a od té doby začal Arsenal získávat převahu. Brankář Slavie vyrazil i další dva Sakovy pokusy z úhlu a lídr Premier League nadále stupňoval tlak i díky rohovým kopům, kterých si v úvodním dějství vypracoval sedm.
Článek pokračuje pod infografikou.
Po jednom z nich trefil míč do ruky Provoda a sudí Aghajev po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu. K ní se postavil Saka a ve 32. minutě otevřel skóre, přestože Markovič vystihl směr střely.
Anglický reprezentant navázal na gól z posledního vzájemného duelu v roce 2021, kdy Arsenal v Edenu v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy po vysokém vítězství 4:0 oslavil postup. Slavia inkasovala po pěti zápasech.
Další krok k desátému soutěžnímu vítězství po sobě udělal Arsenal pouhých 35 sekund po začátku druhého poločasu. Trossard zleva našel přízemním centrem před bránou osamoceného Merina a ten placírkou usměrnil míč do sítě.
Domácí se oklepali a místy dokázali londýnský celek zatlačit, do gólových šancí se ale nedostávali. Po hodině hry byl v nadějné pozici Chytil, před bránou však Mbodjiho centr netrefil čistě. Na druhé straně Markovič uspěl v dalším souboji s aktivním Sakou.
V 68. minutě favorit definitivně rozhodl. Markovič si chtěl dojít ve vápně pro centr z hloubi pole a sebrat míč do „koše“, na poslední chvíli ho ale předskočil Merino a hlavičkou do odkryté sítě zaznamenal svou druhou trefu.
Po třetím gólu oba trenéři výrazně prostřídali a na trávník se dostal i záložník hostů Max Dowman, jenž se ve věku 15 let a 10 měsíců stal nejmladším hráčem v historii Ligy mistrů.
V 84. minutě nařídil Aghajev pokutový kop i na druhé straně po souboji Whitea s Provodem, po zásahu od videa a přezkoumání situace ho ale tentokrát odvolal. Arsenal tak udržel osmé čisté konto za sebou, ve všech soutěžích neinkasoval už 776 minut.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|2
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|3
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|4
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|19
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|20
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|21
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|22
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|29
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off