Slavia - Arsenal 0:3. Penalta po ruce Provoda i zaváhání Markoviče, hosté dominovali

Gólová radost hráčů Arsenalu
Gólová radost hráčů ArsenaluZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Nástup hráčů Slavie s Arsenalem k zápasu
Základní sestava Slavie v Lize mistrů proti Arsenalu
Jaroslav Tvrdík a Pavel Tykač na tribuně během zápasu Slavie s Arsenalem
základní sestava Arsenalu proti Slavii
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s Mikelem Artetou
Nástup hráčů Slavie s Arsenalem k zápasu
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s Mikelem Artetou
Liga mistrů
Fotbalisté pražské Slavie ve 4. kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli doma favorizovanému Arsenalu 0:3 a utrpěli druhou porážku v soutěži i v sezoně. Úřadující anglické vicemistry poslal do vedení v 32. minutě z penalty Bukayo Saka. Krátce po změně stran zvýšil Mikel Merino a stejný hráč přidal v 68. minutě pojistku.

Čeští šampioni mají v součtu s domácí remízou 2:2 s Bodö/Glimt, porážkou 0:3 na stadionu Interu Milán a bezbrankovým duelem v Bergamu na kontě dva body. V neúplné tabulce jsou na 30. pozici. Arsenal je bez ztráty bodu první, navíc stále neinkasoval a v polovině hlavní fáze má prakticky jisté vyřazovací boje.

Základní část pohárů se od minulé sezony hraje novým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. V dalším kole se Slavia opět představí doma, 25. listopadu přivítá Bilbao.

Červenobílí ani v pátém duelu s Arsenalem nezvítězili. Slávisté při třetí účasti v hlavní fázi Ligy mistrů čekají na celkově teprve druhý triumf už 15 zápasů. V pohárech nezvítězili pojedenácté za sebou. Nedokázali se tak ideálně naladit na nedělní ligový šlágr v Plzni, kterou čeká ve čtvrtek utkání Evropské ligy proti Fenerbahce Istanbul. Arsenal neprohrál ani jedenáctý pohárový duel s českým soupeřem.

V bráně Slavie opět dostal přednost Markovič před uzdravenou jedničkou Staňkem. Levou stranu měli na starost afričtí mladíci Sanyang s Mbodjim, autorem jediných dvou gólů Pražanů v soutěži.

Kvůli zdravotním problémům naopak chyběla opora záložní řady Oscar. Semifinalisté minulého ročníku ze stejného důvodu postrádali kanonýra Gyökerese a kapitána Ödegaarda. Dalšího záložníka Zubimendiho vyřadil ze hry trest za žluté karty.

Oba týmy si vyměnily první střelecké pokusy hned ve druhé minutě, Gabriel i domácí kapitán Provod těsně minuli. Slavia vstoupila do utkání s velkou energií a nepouštěla soupeře k jeho typické kombinační hře. V úvodu dokonce měla mírně navrch ve statistice držení míče.

Ve 20. minutě Saka dalekonosnou ranou poprvé prověřil Markoviče a od té doby začal Arsenal získávat převahu. Brankář Slavie vyrazil i další dva Sakovy pokusy z úhlu a lídr Premier League nadále stupňoval tlak i díky rohovým kopům, kterých si v úvodním dějství vypracoval sedm.

Článek pokračuje pod infografikou.

Po jednom z nich trefil míč do ruky Provoda a sudí Aghajev po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu. K ní se postavil Saka a ve 32. minutě otevřel skóre, přestože Markovič vystihl směr střely.

Anglický reprezentant navázal na gól z posledního vzájemného duelu v roce 2021, kdy Arsenal v Edenu v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy po vysokém vítězství 4:0 oslavil postup. Slavia inkasovala po pěti zápasech.

Další krok k desátému soutěžnímu vítězství po sobě udělal Arsenal pouhých 35 sekund po začátku druhého poločasu. Trossard zleva našel přízemním centrem před bránou osamoceného Merina a ten placírkou usměrnil míč do sítě.

Domácí se oklepali a místy dokázali londýnský celek zatlačit, do gólových šancí se ale nedostávali. Po hodině hry byl v nadějné pozici Chytil, před bránou však Mbodjiho centr netrefil čistě. Na druhé straně Markovič uspěl v dalším souboji s aktivním Sakou.

V 68. minutě favorit definitivně rozhodl. Markovič si chtěl dojít ve vápně pro centr z hloubi pole a sebrat míč do „koše“, na poslední chvíli ho ale předskočil Merino a hlavičkou do odkryté sítě zaznamenal svou druhou trefu.

Po třetím gólu oba trenéři výrazně prostřídali a na trávník se dostal i záložník hostů Max Dowman, jenž se ve věku 15 let a 10 měsíců stal nejmladším hráčem v historii Ligy mistrů.

V 84. minutě nařídil Aghajev pokutový kop i na druhé straně po souboji Whitea s Provodem, po zásahu od videa a přezkoumání situace ho ale tentokrát odvolal. Arsenal tak udržel osmé čisté konto za sebou, ve všech soutěžích neinkasoval už 776 minut.

KonecLIVE
03

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal440011:012
2Paris SG330013:39
3Bayern330012:29
4Inter Milán33009:09
5Real33008:19
6Dortmund321012:77
7Manchester City32106:27
8Newcastle32018:26
9Barcelona32019:46
10Liverpool32018:46
11Chelsea32017:46
11Sporting32017:46
13Karabach32016:56
14Galatasaray32015:66
15Tottenham31203:25
16Eindhoven31118:64
17Atalanta31112:54
18Frankfurt41127:114
19Neapol41124:94
20Marseille31026:43
21Atlético31027:83
22Club Brugge31025:73
23Bilbao31024:73
24Saint Gilloise31023:93
25Juventus30216:72
26Bodo/Glimt30215:72
27Monaco 30213:62
28Pafos30211:52
29Leverkusen30215:102
30Slavia40222:82
31Villarreal30122:51
32FC Kodaň30124:81
33Olympiacos30121:81
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

