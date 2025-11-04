Kdo si nenechal ujít bitvu Slavie s Arsenalem? VIP hlediště v Edenu!

Na zápas Slavie a Arsenalu dorazila řada známých osobností.
Tykač usedl vedle své ženy.
Poslanec Patrik Nacher.
Kardiochirurg Jan Pirk.
Pavel Tykač po boku Jaroslava Tvrdíka.
Martin Nejedlý.
Na zápas dorazil také Alexandr Vondra.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
Jakub Markovič diriguje postavení obrany
Gólman Jakub Markovič v akci proti Arsenalu
Leandro Trossard se tlačí do šance
Jindřich Trpišovský udílí pokyny svým hráčům
Hlavičkový souboj v zápase Slavie proti Arsenalu
Declan Rice v akci proti Slavii
Tomáš Chorý fauluje
Hlavičkový souboj v duelu Slavie s Arsenalem
Christos Zafeiris se snaží zastavit Ethana Nwaneriho
Jakub Markovič během zápasu s Arsenalem
Sudí nařídil penaltu pro Arsenal

Mohli si v úterý vybrat v Praze ze dvou zahraničních koncertů. Štátna filharmónia Košice preludovala v Obecním domě, Arsenal v Edenu. Tyhle celebrity zvolily produkci anglického fotbalového orchestru.

Skalní slávistka, podruhé těhotná tenisová diva Kvitová, sehnala lístek bráchovi Liborovi. Věhlasný kardiolog Pirk přišel pocuchat svoji srdeční komoru. Nemohl chybět majitel vršovického oddílu Tykač s manželkou Ivanou a vidět chtěla být i polická garnitura.

Body sbíral souputník Babiše Nacher. No a kde se vzal, tu se vzal, zjevil se na tribuně nenáviděného soka i bek Sparty Preciado.

