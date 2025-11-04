Kdo si nenechal ujít bitvu Slavie s Arsenalem? VIP hlediště v Edenu!
Mohli si v úterý vybrat v Praze ze dvou zahraničních koncertů. Štátna filharmónia Košice preludovala v Obecním domě, Arsenal v Edenu. Tyhle celebrity zvolily produkci anglického fotbalového orchestru.
Skalní slávistka, podruhé těhotná tenisová diva Kvitová, sehnala lístek bráchovi Liborovi. Věhlasný kardiolog Pirk přišel pocuchat svoji srdeční komoru. Nemohl chybět majitel vršovického oddílu Tykač s manželkou Ivanou a vidět chtěla být i polická garnitura.
Body sbíral souputník Babiše Nacher. No a kde se vzal, tu se vzal, zjevil se na tribuně nenáviděného soka i bek Sparty Preciado.
