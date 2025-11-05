Pohodlná výhra, hodnotí britský tisk triumf Arsenalu v Edenu. Slavii chybělo...
Fotbalisté Arsenalu dosáhli podle britských médií pohodlného vítězství, když v Lize mistrů porazili v Praze Slavii 3:0. Tisk poukázal na řadu rekordů v podání „Kanonýrů“ a označil je za nelítostný tým nebo obranný stroj. Slávisté si vysloužili uznání za začátek zápasu, podle komentářů jim však chyběl schopný zakončovatel.
Suverénní lídr Premier League potvrdil v úterý v Edenu formu. „Mikel Merino vstřelil dva góly, Arsenal pohodlně porazil Slavii a prodloužil tak vítěznou sérii na deset zápasů ve všech soutěžích. Bylo to také osmé čisté konto v řadě, čímž vyrovnal 122 let starý klubový rekord z roku 1903, který byl stanoven ve dvou různých sezonách,“ uvedl web BBC.
The Sun referoval o utkání pod titulkem Merinovy Vánoce. Letošní rekord má podle listu větší hodnotu, protože v roce 1903 působil klub v druhé divizi. „Tehdy se ani neúčastnil anglické nejvyšší soutěže a jmenoval se Woolwich Arsenal. Vyrovnání 122 let starého rekordu je pro Artetu zdrojem nesmírné hrdosti. Zdá se, že tento tým má v každém zápase chuť lámat rekordy. Jak v týmových, tak v osobních úspěších,“ vyzdvihl deník.
The Guardian napsal, že tým trenéra Mikela Artety je nelítostný. „Arsenal suverénně porazil Slavii díky Merinovu double. Další zápas, další záplava rekordů pro obranný stroj Arsenalu. Tentokrát se jednalo o rekord sahající více než 55 let do minulosti, kdy byl Leeds posledním anglickým týmem, který neinkasoval gól v úvodních čtyřech zápasech PMEZ v sezoně 1969/70 pod vedením Dona Revieho,“ připomněl deník.
Parádní start Slavie, ale...
„Kanonýři“ prodloužili sérii bez porážky na třináct soutěžních duelů. „Nikdy neprohráli zápas, v němž Merino skóroval. Večer se také odehrála další historická událost. Max Dowman se ve věku 15 let a 308 dnů stal nejmladším hráčem, který nastoupil v Lize mistrů. Překonal tak rekord, který v roce 2020 stanovil Youssoufa Moukoko z Borussie Dortmund ve věku 16 let a 18 dnů,“ doplnil web BBC.
Slavia byla podle ostrovních médií málo nebezpečná. „Celkově vzato, domácím chyběl zakončovatel a to se projevilo. Dalo se tušit, že ať už Arsenal bude hrát jakkoli setrvačností, výsledek bude jen jeden. Pouze Gunners a Inter Milán v této sezoně Ligy mistrů ještě neinkasovali gól. To je obrana, kterou je těžké prolomit,“ napsal Daily Mail.
„Odhodlaný tým Slavie Praha, který do zápasu vstupoval bez porážky ve všech domácích soutěžích, dal do hry maximum a myslel si, že v závěru dostal pozdní penaltu. Jenže sudí ji zrušil poté, co ho videorozhodčí zavolal k monitoru. Český mistr až v nastaveném čase konečně zaznamenal střelu na branku,“ uvedl The Guardian.
„Kanonýři v české metropoli proti týmu Slavie, který doma neprohrál od prosince 2024, překonali pomalý start a snadno zvítězili. Arsenal rozhodně nebyl v nejlepší formě a po nepřesvědčivém začátku se probudil. Musel se vypořádat s parádním začátkem Slavie a Arteta byl z výhry na své poměry obzvlášť nadšený,“ dodal The Sun.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3
Paris SG
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|4
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|5
Real
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|6
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|7
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|8
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|9
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|10
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|11
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|12
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|13
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|14
Atlético
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|15
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|16
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|17
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|18
Monaco
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|19
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|20
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|21
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|22
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|23
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|24
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|25
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|26
Saint Gilloise
|4
|1
|0
|3
|4:12
|3
|27
Bodo/Glimt
|4
|0
|2
|2
|5:8
|2
|28
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|29
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|32
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|33
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off