Body Čechů pomohly Bostonu k výhře. Vejmelka vychytal Buffalo a má i asistenci

David Pastrňák se raduje z branky proti Islanders
David Pastrňák se raduje z branky proti Islanders
David Pastrňák v akci proti Islanders
Karel Vejmelka se raduje z výhry nad Buffalem
Karel Vejmelka v akci proti Buffalu
Karel Vejmelka v akci proti Buffalu
Karel Vejmelka v akci proti Buffalu
Martin Nečas si v Coloradu vysloužil velice štědrý osmiletý kontrakt
Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem Zachou
ČTK, iSport.cz
NHL
Pavel Zacha v NHL skóroval, David Pastrňák přihrál na gól a hokejisté Bostonu v úterý porazili Islanders 4:3 po nájezdech. Brankář Karel Vejmelka vychytal výhru Utahu v prodloužení 2:1 nad Buffalem.

Osmadvacetiletý Zacha se prosadil v početní převaze v 38. minutě. Nejdříve hledal přihrávkou spoluhráče před brankou, ti ale nedokázali překonat gólmana Islanders Ilju Sorokina. Vzápětí se puk vrátil k českému útočníkovi, který se z pravé strany trefil do odkryté branky a Bruins srovnali na 2:2. Zacha dal třetí gól v sezoně.

Havířovský kanonýr Pastrňák se pak jedenáctou asistencí v ročníku podepsal v 56. minutě pod vyrovnání na 3:3. Od levého mantinelu nahodil puk zadovkou před branku a na konci akce byl Rus Marat Chusnutdinov, jenž potom v nájezdech rozhodl i o bodu navíc pro Boston.

Na reprezentačního brankáře Vejmelku vyslali hokejisté Buffala, hrající bez Jiřího Kulicha, 18 střel. Rodák z Třebíče inkasoval jen jednou, navíc si v prodloužení připsal asistenci na rozhodující gól Utahu z hole kapitána Claytona Kellera. Hokejistům Mammoth patří s 18 body třetí příčka v Západní konferenci. Sabres bodovali v sedmém utkání v řadě.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
12Detail
LIVE Sam. nájezdy
45Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE
03Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
32Detail
LIVE
10Detail
LIVE
73Detail
LIVE
30Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Montreal13451348:4119
2Pittsburgh14802449:4018
3Devils13810446:4018
4Detroit14630544:4218
5Carolina12530444:3216
6Boston15530749:5116
7Flyers13341538:3515
8Toronto13521547:4715
9Columbus12520540:3614
10Tampa13422537:3614
11Buffalo13414438:4014
12Islanders13602543:4614
12Ottawa13422548:5114
12Rangers14422631:3414
15Washington12511531:2913
16Florida13511634:4113
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado14805150:3721
    2Winnipeg13810445:3318
    3Utah13630444:3518
    4Anaheim12621348:3717
    5Vegas12613240:3217
    6Dallas13523337:3917
    7Seattle Kraken12424233:3316
    8Edmonton15424546:4816
    9Kings14334440:4416
    10Vancouver14340740:4514
    11Nashville15414639:5114
    12Chicago13413539:3813
    13Minnesota14323640:5113
    14San Jose13133642:5311
    15St. Louis13402737:5310
    16Calgary14212931:488

