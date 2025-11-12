Partner Vondráčkové skončil v krunýři: Omluva za risk!

Autor: rau
Partner Vondráčkové skončil v krunýři
Lucie Zdeňka miluje i tak.
Lucie Zdeňka miluje i tak.
Zafixovaný odjel do nemocnice, kde vyšetření dopadla dobře.
Polívka (vpravo) v akci.
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Spokojený pár Zdeněk Polívka (MMA zápasník) a Lucie Vondráčková (zpěvačka a herečka)
Při focení pro iSportLife demonstruje své bojové dovednosti Zdeněk Polívka. Přítelkyně Lucie Vondráčková se snaží do jeho vášně pronikat
Lucie Vondráčková má obdiv k MMA, jemuž se profesionálně věnuje její partner Zdeněk Polívka
Ve vztahu Zdeňka Polívky, zápasníka Oktagonu, a zpěvačky i herečky Lucie Vondráčkové se spojily zdánlivě neslučitelné světy
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka vědí, že se dá nad šikanou zvítězit
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka vyrůstali v odlišném prostředí
Slavný pár tvoří zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková spolu s bijcem Zdeňkem Polívkou
Bojovník Zdeněk Polívka a jeho partnerka Lucie Vondráčková
Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková a zápasník Oktagonu Zdeněk Polívka se snaží bojovat proti šikaně
MMA zápasník Zdeněk Polívka s partnerkou Lucií Vondráčkovou

Byl jako natěšené dítě, co se po zimě vrhlo do bazénu, aby si až na dlaždicích všimlo, že v něm není voda!

Bijec a partner zpěvačky Lucie Vondráčkové (45) Zdeněk Polívka (27) se takhle neuváženě vrhl do klece, v níž mu zase zatuhnul jeho nedávno operovaný krk. „No, tak jsem ču*ák, no!“ parafrázoval Polívka po prohře s Polákem Duczmalem starého Kolmana z filmu Vejška.

„Stáhl mi krk, chtěl jsem se tedy narovnat a trhnul jsem hlavou proti pohybu, načež mi tam luplo,“ popisoval, jak v něm hrklo. „Byl jsem si jistý, že to vydrží,“ dodal. Nevydrželo a Lucka musela trnout strachy. Také kvůli ní si sypal popel na hlavu: „Omlouvám se všem, kteří se na to museli dívat,“ dodal Zdenda.

Lucie Zdeňka miluje i tak.
Lucie Zdeňka miluje i tak.

 

Témata:  MMAblesksportMMA OktagonLucie VondráčkováZdeněk Polívka

Související články



Články odjinud