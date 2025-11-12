Partner Vondráčkové skončil v krunýři: Omluva za risk!
Byl jako natěšené dítě, co se po zimě vrhlo do bazénu, aby si až na dlaždicích všimlo, že v něm není voda!
Bijec a partner zpěvačky Lucie Vondráčkové (45) Zdeněk Polívka (27) se takhle neuváženě vrhl do klece, v níž mu zase zatuhnul jeho nedávno operovaný krk. „No, tak jsem ču*ák, no!“ parafrázoval Polívka po prohře s Polákem Duczmalem starého Kolmana z filmu Vejška.
„Stáhl mi krk, chtěl jsem se tedy narovnat a trhnul jsem hlavou proti pohybu, načež mi tam luplo,“ popisoval, jak v něm hrklo. „Byl jsem si jistý, že to vydrží,“ dodal. Nevydrželo a Lucka musela trnout strachy. Také kvůli ní si sypal popel na hlavu: „Omlouvám se všem, kteří se na to museli dívat,“ dodal Zdenda.