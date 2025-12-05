Charvátová zajela solidní sprint, skončila čtrnáctá. Vítězství slaví Finka
Biatlonistka Lucie Charvátová skončila čtrnáctá ve sprintu Světového poháru v Östersundu. Dvaatřicetiletá reprezentantka minula na střelnici jeden terč při položce vestoje. Zvítězila Finka Suvi Minkkinenová o 16,6 sekundy před Švédkou Annou Magnussonovou, třetí byla Francouzka Océane Michelonová.
Vedle Charvátové bodovaly další dvě Češky. Markéta Davidová skončila po dvou chybách při stojce na 21. místě, střelecky bezchybná Tereza Voborníková skončila dvě příčky za ní. Do stíhacího závodu se nedostaly sedmdesátá Jessica Jislová a pětadevadesátá Tereza Vinklárková.
Charvátová zahájila nejkratší závod čistou položkou vleže, vestoje minula jednou. Na vítěznou Minkkinenovou ztratila bezmála minutu. Zaznamenala nejlepší individuální výsledek od loňského osmého místa ve sprintu v Ruhpoldingu.
„Pocity mám dobré. Podmínky na střelnici byly dnes relativně jednoduché,“ řekla České televizi Charvátová. „Hledám, co by mohlo být lépe. Jsem trošičku nahlodaná. Myslím, že k těm dvěma nulám mám už relativně blízko. Doufám, že to ještě jednou padne,“ doplnila.
Musel to být kalibr, mrzelo Davidovou
Davidová nenavázala na loňský triumf z úvodního sprintu sezony v Kontiolahti. Závod zahájila dobře, po bezchybné střelbě vleže se držela na předních příčkách. Při položce vestoje ale minula úvodní dvě rány a propadla se.
„Mrzí mě to. Tu první ránu jsem slyšela, jako kdyby spadla, takže to musel být kalibr. To mě docela rozhodilo, že rána zůstala nesklopená. Druhá byla moje chyba. Za dva je samozřejmě moc, zvláště v dnešních podmínkách, kdy vůbec nefoukalo. Je to tak, jak to je. Snažila jsem se bojovat až do konce,“ uvedla Davidová.
Třicetiletá Minkkinenová dosáhla na premiérové individuální vítězství ve Světovém poháru. Vedle stoprocentní střelby měla třetí nejrychlejší běh. Posunula se také do čela průběžného pořadí o dva body před Italku Dorotheu Wiererovou. Vítězka úterního vytrvalostního závodu byla dnes po dvou trestných kolech sedmnáctá.
Světový pohár v Östersundu pokračuje v sobotu sprintem mužů. V neděli program vyvrcholí stíhacími závody.
SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):
Ženy- sprint (7,5 km): 1. Minkkinenová (Fin.) 20:11,9 (0), 2. Magnussonová (Švéd.) -16,6 (0), 3. Michelonová (Fr.) -20,8 (0), 4. Hauserová (Rak.) -29,5 (0), 5. E. Öbergová (Švéd.) -44,5 (1), 6. Jakielová (Pol.) -47,1 (0), ...14. Charvátová -59,6 (1), 21. Davidová -1:16,1 (2), 23. Voborníková -1:19,3 (0), 70. Jislová -2:22,2 (1), 95. Vinklárková (všechny ČR) -4:01,9 (3).
Průběžné pořadí SP (po 2 z 21 závodů): 1. Minkkinenová 116, 2. Wiererová (It.) 114, 3 Magnussonová 109, 4. Benedová (Fr.) 93, 5. E. Öbergová 87, 6. Jeanmonnotová (Fr.) 85, ...22. Voborníková 35, 26. Charvátová 27, 34. Davidová 20.