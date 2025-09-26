Speciální trénink bijce z klece a partnera zpěvačky Vondráčkové Polívky: Hodina s pornohvězdou!
Ztřískala svalovce tak, že ho láska doma nepoznala ani po hlase. Ale vážně! Zápasník z klece a partner všeumělky Lucie Vondráčkové (45) Zdeněk Polívka (27), si střihnul speciální trénink
V boxerkách si to s ním rozdala hvězda lechtivých bijáků pro dospělé Drahomíra Jůzová alias Lady Dee (28). Byla nadšená. „Trvalo to hodinku, měla jsem s sebou dcerku, a bylo to hezké. Zdeněk je jako trenér výborný. Super. Jiní na něco zapomenou, ale on mi pomáhá úplně ve všem. Všechno mi ukáže, vyzná se,“ pověděla Blesku veskrze příjemná Drahomíra.
„Musím přiznat, že jsem byla úplně vyšťavená,“ dodala k zápřahu s bijcem přezdívaným »Gameover«. A při otázce, jestli o jejím zápolení se Zdeňkem věděla popová pěnice a seriálová herečka »Vondrajda« se usmála: „Tak to fakt nevím.“