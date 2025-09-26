Speciální trénink bijce z klece a partnera zpěvačky Vondráčkové Polívky: Hodina s pornohvězdou!

Autor: nem
Hvězda filmu pro dospělé potrénovala ve společnosti MMA bojovníka Zdeňka Polívky.
Drahomíra Jůzová alias Lady Dee
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka
Lady Dee Drahomíra v celé své lechtivé kráse.
Vyšťavené tělo.
Makala s Polívkou.
Lucie Vondráčková s přítelem Zdeňkem Polívkou
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Lucie Vondráčková s partnerem Zdeňkem Polívkou.
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Lucie Vondráčková s přítelem Zdeňkem Polívkou
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Drahomíra Jůzová alias Lady Dee
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Lucie Vondráčková s partnerem Zdeňkem Polívkou.
Lucie Vondráčková s přítelem Zdeňkem Polívkou
Lucie Vondráčková s partnerem Zdeňkem Polívkou.
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Drahomíra Jůzová alias Lady Dee
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka
Polívka (vpravo) v akci.

Ztřískala svalovce tak, že ho láska doma nepoznala ani po hlase. Ale vážně! Zápasník z klece a partner všeumělky Lucie Vondráčkové (45) Zdeněk Polívka (27), si střihnul speciální trénink

V boxerkách si to s ním rozdala hvězda lechtivých bijáků pro dospělé Drahomíra Jůzová alias Lady Dee (28). Byla nadšená. „Trvalo to hodinku, měla jsem s sebou dcerku, a bylo to hezké. Zdeněk je jako trenér výborný. Super. Jiní na něco zapomenou, ale on mi pomáhá úplně ve všem. Všechno mi ukáže, vyzná se,“ pověděla Blesku veskrze příjemná Drahomíra.

„Musím přiznat, že jsem byla úplně vyšťavená,“ dodala k zápřahu s bijcem přezdívaným »Gameover«. A při otázce, jestli o jejím zápolení se Zdeňkem věděla popová pěnice a seriálová herečka »Vondrajda« se usmála: „Tak to fakt nevím.“

 

Drahomíra Jůzová alias Lady Dee
Drahomíra Jůzová alias Lady Dee

Témata:  blesksportklecLucie VondráčkovátréninkSuperZdeněk PolívkaLady Dee

Související články



Články odjinud