Domácí favorit Vosgröne: Pan »škrtič«
Oktagon pokračuje o víkendu! Německý »škrtič« se postaví proti brazilskému »Neandrtálci«.
Při premiéře v Oktagonu dokázal jako teprve třetí debutant ukončit soupeře na submisi (škrcení). Z Němce Frederica Vosgröneho (29) mají soupeři nahnáno právě proto, že je škrtícím expertem.
Tímto způsobem vyhrál poslední čtyři souboje a dokonce obdržel nominaci na Submisi roku 2025. „Neexistuje něco, co bych nezvládl,“ věří si »Neandrtálec« na Brazilce Moraese.
Oktagon 76
Festhalle se znovu promění v arénu plnou adrenalinu i díky návratu domácí legendy Weichela. Turnaj začíná v sobotu 20. září od 18 hodin, živě ho vysílá www. oktagon.tv a Premier Sport 3.
Už za 2 dny!