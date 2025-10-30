Vydřená sláva krasavce Dohnala: Neměl na boty
Mohl by si vydělávat modelingem, místo toho zápasí v kleci. Bijec Dohnal se v Brně utká ve svém jubilejním zápase proti Mudrochovi.
Jeho MMA zápasy se baví hlavně slečny, ne nadarmo se Jakubu Dohnalovi (33) přezdívá »hezoun«. A přestože občas do klece nastupuje sebevědomě za zvuku skladby zvané Jsem příliš sexy, cestu za slávou neměl umetenou.
„To koukáš, kam to dotáhl kluk, co neměl na boty,“ vzkázal Dohnal skrz Instagram. Nyní si vyzkouší i několik párů týdně, dělá totiž modela pro obchodní centrum v Brně. A jubilejní 20. zápas profesionální kariéry proti Mudrochovi si užije právě doma v moravské metropoli.
OKTAGON 79
Turnaj jak Brno! OKTAGON se vrací do města bojových sportů, kde se odehrálo už 16 akcí. Ta další v aréně hokejové Komety začne v sobotu 1. 11. od 18 hodin. Sledujte na www.oktagon.tv a Premier Sport 3. UŽ ZA 2 DNY