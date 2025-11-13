Revoluční tah MOV napříč sporty: Zákaz přeoperovaných
Jak prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová (42) po svém jmenování do funkce slíbila, tak činí. Postupuje v přípravách plošného zákazu transsexuálů v ženském sportu.
Dosud o jejich možnosti závodit rozhodovaly jednotlivé sportovní federace, vědecké studie pro MOV ale odhalily, že sportovci narození jako muži zůstávají ve výhodě i po snížení hladiny testosteronu.
„Musíme nastolit spravedlnost, a proto musíme ochránit ženskou kategorii,“ hlásí Coventryová. Plošný zákaz chce uzákonit už příští rok, těžko to ale stihne do startu únorové olympiády v Itálii.