Tak vypadá česká olympijská kolekce: Kraťasy i svetry, sportovci vítají vyhřívanou bundu

Romana Barboříková
ZOH 2026 Milano Cortina
Zimní olympijské hry v Itálii se rychle blíží. Součástí tohoto sportovního svátku jsou tradičně i kolekce, ve kterých se účastníci na olympiádě představí. Jak vypadá ta česká? Podle sportovců i tvůrců by měla opět zaujmout. Její motivy vychází z pěti ornamentů vytvořených věhlasným umělcem a národním hrdinou Vojtěchem Preissigem. Trikolora zůstala zachovaná, dominují však tmavší barvy a zlatá.

Tohle bude zase něco, čím by měli při slavnostním zahájení čeští sportovci na Hrách v Milánu a Cortině 2026 zaujmout nejen domácí Italy, ale celý svět. Tvůrci olympijské kolekce, kterou už tradičně připravila česká společnost ALPINE PRO, se opět činili a přišli s originálním pojetím.

Motivy, které se na oblečení české olympijské a paralympijské výpravy objevují, vzdávají tvůrci poctu jednomu z nejvýznamnějších českých grafiků - Vojtěchu Preissigovi. Z jeho originálního písma si vybrali pět motivů, které inspirovaly akademického malíře Milana Jaroše při návrhu nové vizuální identity kolekce. Zajímavé je, že její součástí jsou i pletené kraťasy.

Na slavnostním zahájení ale podle tvůrců kolekce zaujme především pletený svetr, chybět nebude ani, opět v novém provedení, tradiční čepice Raškovka. K tomu rukavice a ikonická dlouhá italská šála.

Podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala se návrháři inspirovali nejen italskou módou a olympiádou v Cortině 1956, ale také tradičním propojením sportu, kultury a umění. A také šli tentokrát do tmavších barev.

„Místo obvyklé bílé barvy jsme tentokrát podle přání sportovců zvolili úplně jiný styl. Milán je městem módy stejně jako Paříž, a tak jsme znovu sáhli po neotřelém návrhu. Inspirovali jsme se právě italskou módou. V Cortině 1956 se poprvé konaly zimní olympijské hry v Itálii, poprvé je vysílala televize. Zapsaly se do historie nejen sportovními výkony, ale i svým stylem. Svetr s výraznými vzory se stal sběratelským kouskem, který dodnes fascinuje milovníky designu. Na tuto tradici nyní navazuje i naše kolekce,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval při středeční prezentaci nástupového oblečení.

To předvedl sourozenecký krasobruslařský pár Natálie a Filip Taschlerovi přímo na ledě.

„Jsme z ní úplně nadšení. Je to originální, zajímavé, a hlavně je to náš styl oblékání, takže jsme opravdu nadšení,“ líčila uchváceně Natálie Taschlerová.

Co nejvíc oceňuje její bratr? „Hodně se mi líbí tento svetr z nástupové kolekce, a dále pak oceňuju teplý kabát, který má i vyhřívací systém. I boty jsou krásné. Je to obrovský krok kupředu oproti minulé olympiádě,“ prohlásil Filip Taschler.

Podle Natálie je právě vyhřívaná bunda něčím, co jiné národy mít nebudou. „Když jsme se o ní zmínili před některými kolegy, bylo nám hned jasné, že nám ji ostatní budou závidět.“

Sama oceňuje i praktické rukavice na šňůrce. „Za mě skvělý nápad, protože se musím přiznat, že rukavici z minulé olympiády mám už jen jednu, druhou jsem ztratila. Takže myslím, že tyhle vydrží,“ usmála se Natálie.

Nechybí ani tradiční čepice Raškovka. „Ta tvoří skvělý komplet s dlouhou šálou a rukavicemi. Myslím, že si spousta fanoušků vzpomene na svoje dětství s palčáky na šňůrce. A nástupový svetr se dá skvěle nosit i samostatně třeba k džínám,“ řekl Václav Hrbek, majitel společnosti ALPINE PRO.

Taschlerové vyhovuje i to, že oproti předešlé kolekci není v této tolik bílé. „Používám spoustu make-upu, takže jsem minulou olympiádu musela skoro každý den trička prát,“ prozradila krasobruslařka.

I Filip pestřejší barvy vítá. „Jsou úžasné a i zbytek kolekce je dělaný tak, že si to člověk může vzít i do města. Barvy jsou teplejší, takže je to fajn.“

Motiv vycházející z písma Vojtěcha Preissiga se prolíná všemi částmi kolekce – nástupovou, sportovní i fanouškovskou. Kolekci připravila návrhářka ALPINE PRO Anežka Berecková a její část si mohou i tentokrát koupit také fanoušci.

