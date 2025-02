Trump útočí: Válka o ženský sport končí! Trans lidem nedá víza na OH

Americký prezident Donald Trump prosazuje další ze svých předvolebních agend. Ve středu podepsal novou legislativu zakazující účast transgender lidí v ženských sportech a avizuje, že je připraven ji vymáhat i na nadcházející olympiádě, která se odehraje za tři a půl roku v Los Angeles. Hodlá zapojit národní bezpečnost. „Budeme odmítat žádosti o víza podaná muži, již se snaží podvodně dostat do USA, zatímco se vydávají za sportovkyně,“ prohlásil.

Kontroverze, jež provázely loňské Hry v Paříži, po půl roce vyústily v zásadní zákonný krok nedávno inaugurovaného amerického prezidenta. Donald Trump ve středu písemně potvrdil nové nařízení zakazující účast transgender žen v ženských sportech. „Válka o ženský sport je u konce,“ prohlásil v obklopení tleskajících podporovatelek. „Moje administrativa nebude nečinně sledovat muže mlátit ženské sportovkyně.“

Aby podpořil nové nařízení, odkázal se prezident USA na případ boxerek Imán Chalífové z Alžírska a Lin Jü-tchingová Tchaj-wanu, které byly mylně označeny za transgender sportovkyně na základě pofiderních testů ruského předsedy svazu IBA Umara Kremleva. Americký státník se tehdy k veřejné kritice přidal, třebaže se ukázalo, že jsou obě boxerky biologické ženy s poruchou hladiny testosteronu.

„Budeme odmítat žádosti o víza podaná muži, již se snaží podvodně dostat do USA, zatímco se vydávají za sportovkyně,“ popsal Trump, jak hodlá zákon uplatnit na olympiádě v Los Angeles 2028. Byť se nařízení dává velká mediální pozornost, přímo se dotkne jen velice malé skupiny. První trangender ženou pod olympijskými kruhy byla vzpěračka Laurel Hubbardová, která se zúčastnila Her v Tokiu před pěti lety. Tam startoval i bronzový kanadský nebinární fotbalista Quinn. V Paříži se pak objevil jediný transgender sportovec, a to běžkyně Nikki Hiltzová.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) se zatím oficiálně nevyjádřil. Trumpa podpořil pouze Sebastian Coe, jeden ze sedmi kandidátů na místopředsedu MOV za odstupujícího Thomase Bacha. „Zachování integrity soutěže v ženské kategorii je základním principem sportu a jak víme, vše začíná ve školách. Stanovení jasných a jednoznačných pravidel je kritickým prvním krokem,“ napsal dvojnásobný olympijský vítěz na síti X.

Federální program amerického školního sportu NCAA nově zavede zákazy startů transgender sportovců. „Tímto podpisem dávám na vědomí všem školám, že pokud necháte muže ovládnout ženské týmy nebo je vpustíte do ženských šaten, budete vyšetřováni pro porušení a riskovat ztrátu federálních dotací,“ prohlásil Trump.

Některé spolky ovšem nařízení vřele nepřijaly. „Pro mnoho studentů je sport prostředkem, jak najít, kam patří. Tato pravidla jim jen ztíží život,“ uvedla Kelley Robinsonová, prezidentka Organizace pro lidská práva. Nespokojená je také komunita lidí podporující práva LGBTQ+, která uspořádala protesty v Los Angeles před Dětskou nemocnicí.