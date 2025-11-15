Schick se vysmál Součkovi: Cirkus s páskou
Svatý grál nároďáku si přehazovali lídři reprezentace jako nějakou horkou bramboru. Střelec Patrik Schick (29) odmítl převzít pásku od střídajícího kapitána Tomáše Součka (30)!
„Tumáš, já to nechci a mazej za Cufem!“ vyprovodil Schick ze hry odcházejícího »kápa« a mrsknul po něm pásku zpátky. Překvapený »Suk« s ní pak musel běžet přes půl hřiště za Vladimírem Coufalem (33), který už problémy nedělal a rád se jí zhostil.
Proč ale takové cavyky? Chtěli snad Češi zdržovat v nečekaně vyrovnaném přáteláku proti San Marinu? Nebo se Schick nechtěl premiérově ujmout kapitánství zrovna při takové blamáži? To ví pouze sami aktéři cirkusové situace...
Souček se stal kapitánem po Euru 2021.
TRIO LÍDRŮ REPRE
|hráč
|kapitán
|Souček
|46x
|Coufal
|1x
|Schick
|0x