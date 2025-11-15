Schick se vysmál Součkovi: Cirkus s páskou

Autor: vav
Souček s Schickem předvedli podivné čachry s kapitánskou páskou.
Chytej Patriku, budeš kápo!
Vem si to zpátky, já to nechci!
To je dost! Komu jsi to zase nabízel?
Kryštof Daněk v utkání proti San Marinu
Kryštof Daněk v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Michal Sadílek v utkání proti San Marinu
Čeští fotbalisté po nepřesvědčivé výhře 1:0 nad San Marinem
Čeští fotbalisté po nepřesvědčivé výhře 1:0 nad San Marinem
Čeští fotbalisté po nepřesvědčivé výhře 1:0 nad San Marinem
Michal Beran v utkání proti San Marinu
Vladimír Coufal v utkání proti San Marinu
Patrik Hellebrand při reprezentačním debutu proti San Marinu
Martin Vitík v utkání proti San Marinu
Adam Karabec utkání proti San Marinu
Michal Sadílek v utkání proti San Marinu
Patrik Hellebrand v premiérovém utkání reprezentace proti San Marinu
Patrik Hellebrand v premiérovém utkání reprezentace proti San Marinu
Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Patrik Hellebrand v premiérovém utkání reprezentace proti San Marinu
Patrik Hellebrand v premiérovém utkání reprezentace proti San Marinu
Tomáš Souček neproměnil penaltu v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček neproměnil penaltu v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček v utkání proti San Marinu
Hlavní trenér české reprezentace Jaroslav Köstl v utkání proti San Marinu
Hlavní trenér české reprezentace Jaroslav Köstl v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Martin Jedlička v utkání proti San Marinu
Václav Sejk v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček v souboji v utkání proti San Marinu
Václav Sejk v utkání proti San Marinu
Václav Sejk v utkání proti San Marinu
Patrik Schick jako jeden z náhradníků v utkání proti San Marinu
Český tým před utkáním proti San Marinu
Kdo se stane novým trenérem fotbalové reprezentace? Listopadový výkonný výbor nic nového nepřinesl
Nedvěd vyjednává nového trenéra nároďáku
Do Říma s Plzní odletěli manažer reprezentace Pavel Nedvěd, kouč Martin Hyský, asistent Marek Bakoš, majitel klubu Adolf Šádek a primátor města Roman Zarzycký
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Pavel Nedvěd kráčí do sídla svazu na jednání s koučem Ivanem Haškem.

Svatý grál nároďáku si přehazovali lídři reprezentace jako nějakou horkou bramboru. Střelec Patrik Schick (29) odmítl převzít pásku od střídajícího kapitána Tomáše Součka (30)!

„Tumáš, já to nechci a mazej za Cufem!“ vyprovodil Schick ze hry odcházejícího »kápa« a mrsknul po něm pásku zpátky. Překvapený »Suk« s ní pak musel běžet přes půl hřiště za Vladimírem Coufalem (33), který už problémy nedělal a rád se jí zhostil.

Proč ale takové cavyky? Chtěli snad Češi zdržovat v nečekaně vyrovnaném přáteláku proti San Marinu? Nebo se Schick nechtěl premiérově ujmout kapitánství zrovna při takové blamáži? To ví pouze sami aktéři cirkusové situace...

Souček se stal kapitánem po Euru 2021.

TRIO LÍDRŮ REPRE

hráčkapitán
Souček46x
Coufal 1x
Schick 0x

 

Témata:  kapitánpaskablesksportTomáš SoučekSan MarinoVladimír CoufalPatrik SchickSvatý grál


Články odjinud