Španělé a Rakušané jsou blízko postupu na MS. Šokující remízy Dánska a Belgie s outsidery
Španělští fotbalisté mají po výhře v Gruzii 4:0 na dosah postup na mistrovství světa, podobně jako Švýcaři, kteří v Ženevě porazili Švédsko 4:1. Favorizovaní Belgičané hráli v Kazachstánu jen 1:1 a oslavy museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. Dánové překvapivě ztratili v Kodani body s Běloruskem při remíze 2:2. Už dříve se na šampionát kvalifikovaly Anglie, Francie a Chorvatsko, téměř jistotu má i Norsko a Nizozemsko.
Španělé ve skupině E v Tbilisi deklasovali Gruzii 4:0, přestože jim chyběl zraněný Yamal. Hlavním hrdinou byl Oyarzabal z Realu Sociedad, který ve svém 50. mezistátním utkání vstřelil dvě branky a na další přihrál Torresovi. Mezitím se trefil také Zubimendi a mistři Evropy si připsali 30. soutěžní utkání v řadě bez porážky v normální hrací době. Během této série prohráli jen v penaltovém rozstřelu v jarním finále Ligy národů s Portugalskem.
V čele skupiny E mají tříbodový náskok před Turky a před úterním utkáním s nimi v Seville mají o 14 branek lepší skóre. Jejich pronásledovatelé si zajistili minimálně baráž výhrou v Burse nad Bulharskem 2:0. Stejného soupeře v říjnu pokořili v Sofii 6:1, ale doma byli mnohem skromnější. Stačila jim penalta, kterou proměnil Calhanoglu, a vlastní gól.
Švýcaři si výhrou nad Švédskem 4:1 upevnili vedení ve skupině B. Dveře k vítězství otevřel jejich nejlepší střelec Embolo, ale Nygren první střelou na branku vyrovnal a bylo to poprvé, co brankář Kobel v celé kvalifikaci dostal gól. Penalta, kterou proměnil Xhaka, vrátila týmu helvétského kříže vedení, které ještě pojistily další dvě branky.
Kosovo vyhrálo v Lublani nad Slovinskem 2:0 a v závěrečné bitvě se Švýcary bude mít v Prištině výhodu domácího prostředí. Tříbodovou ztrátu sice může zlikvidovat, ale jedenáctibrankový rozdíl ve skóre dožene těžko. První gól dal v sobotu Asllani, druhý byl vlastní v době, kdy domácí hráli bez vyloučeného Stojanoviče. Sparťan Rrahmani přišel až na poslední čtvrthodinu.
Memič pomohl udržet Bosnu ve hře o přímý postup
Rakušané ve skupině H vyhráli na Kypru 2:0 a pod taktovkou německého trenéra Rangnicka, který se mužstva ujal v roce 2022 po odchodu z Manchesteru United, sahají po postupu. Na světovém šampionátu přitom hráli naposledy v roce 1998. Arnautovic nejprve proměnil pokutový kop, ve druhém poločase zpečetil výhru a osmým gólem se zařadil na druhé místo mezi střelci evropské části kvalifikace za Nora Haalanda. Šestatřicetiletý útočník zároveň vylepšil rakouské rekordy 129. zápasem a 47. brankou.
Rakušané mají před úterním zápasem s Bosnou a Hercegovinou ve Vídni dvoubodový náskok. Jejich soupeř doma v Zenici s Rumunskem dlouho prohrával. když Birligea hned v úvodu nachytal obranu. Ale devětatřicetiletý Džeko vyrovnal a vylepšil svůj bosenský rekord na 72 branek. Po vyloučení Draguse přidali domácí, v jejichž dresu odehrál plzeňský Memič celý zápas, další dva góly.
Belgie vyhrála ve vzájemných zápasech pětkrát v řadě, čtyřikrát s nulou na účtu inkasovaných branek. Kazachstán utrpěl v září v Bruselu debakl 0:6, ale doma se představil v mnohem lepším světle, přestože už byl bez šance na postup. Už v 9. minutě sedmnáctiletý Satpajev, který má na příští rok podepsanou smlouvu s Chelsea, využil chybu v belgické rozehrávce.
Hostům chyběl nejlepší střelec Lukaku, autor 89 branek od srpna marodí se stehenním svalem. A vypadl i záložník De Bruyne, který v kvalifikaci pomohl šesti góly. Po změně stran je zastoupil Vanaken a přesnou hlavičkou vyrovnal. Kapitán hostů měl ještě další dvě šance, ale postupový gól vstřelit nedokázal. Domácí udrželi remízu i v deseti poté, co byl 11 minut před koncem vyloučen Česnokov.
Dánové museli odvracet senzační prohru
Ve stejné skupině Wales zvítězil v Lichtenštejnsku 1:0. Ostrovní tým si potřeboval vylepšit skóre alespoň o šest branek, aby předstihl Severní Makedonii, s níž se v úterý v Cardiffu utká o druhé místo, ale to se mu nepovedlo. Přímý postup do baráže mu zaručí jedině výhra, ale účast v ní má jistou podobně jako čeští fotbalisté díky Lize národů. Fotbalový trpaslík vzdoroval déle než hodinu, než ho zaskočil svým premiérovým gólem v reprezentaci Jordan James. Lichtenštejnsko je dál bez bodu a bez vstřelené branky.
Ve skupině C ztratili body oba největší favorité a řešení přinese až úterní zápas Skotska s Dánskem v Glasgow, v němž hostům bude stačit remíza. Dánové v Kodani s Běloruskem jen remizovali 2:2 a to ještě odvraceli prohru až v závěru. Hosté prohráli posledních jedenáct kvalifikačních zápasů v řadě, ale dvěma slepenými góly ve druhém poločase se přiblížili senzaci.
Dosud neporažení Skotové podlehli v Pireu Řecku 2:3. Dvaačtyřicetiletý brankář Gordon kapituloval už v šesté minutě při střele Bakasetase a ve druhém dějství ho překonali Karetsas a Tzolis. Doak a Christie pak sice zápas zdramatizovali, ale odvrátit první prohru v kvalifikaci se už nepodařilo.
Skupina B:
Ženeva: Švýcarsko - Švédsko 4:1 (1:1)
Branky: 12. Embolo, 60. Xhaka z pen., 75. Ndoye, 90.+4 Manzambi - 33. Nygren.
Lublaň: Slovinsko - Kosovo 0:2 (0:1)
Branky: 6. Asllani, 64. vlastní Karničnik. ČK: 53. Stojanovič (Slovin.).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|5
|4
|1
|0
|13:1
|13
|2
Kosovo
|5
|3
|1
|1
|5:4
|10
|3
Slovinsko
|5
|0
|3
|2
|2:7
|3
|4
Švédsko
|5
|0
|1
|4
|3:11
|1
Skupina C:
Kodaň: Dánsko - Bělorusko 2:2 (1:0)
Branky: 11. Damsgaard, 79. Isaksen - 62. Gromyko, 65. Děmčenko.
Pireus: Řecko - Skotsko 3:2 (1:0)
Branky: 7. Bakasetas, 57. Karetsas, 63. Tzolis - 65. Doak, 70. Christie.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dánsko
|5
|3
|2
|0
|14:3
|11
|2
Skotsko
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|3
Řecko
|5
|2
|0
|3
|10:12
|6
|4
Bělorusko
|5
|0
|1
|4
|4:17
|1
Skupina E:
Bursa: Turecko - Bulharsko 2:0 (1:0)
Branky: 18. Calhanoglu z pen., 84. vlastní Černev.
Tbilisi: Gruzie - Španělsko 0:4 (0:3)
Branky: 11. z pen. a 63. Oyarzabal z pen, 22. Zubimendi, 35. Torres.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|19:0
|15
|2
Turecko
|5
|4
|0
|1
|15:10
|12
|3
Gruzie
|5
|1
|0
|4
|6:13
|3
|4
Bulharsko
|5
|0
|0
|5
|1:18
|0
Skupina H:
Limassol: Kypr - Rakousko 0:2 (0:1)
Branky: 18. z pen. a 55. Arnautovic.
Zenica: Bosna a Hercegovina - Rumunsko 3:1 (0:1)
Branky: 49. Džeko, 80. Bajraktarevič, 90.+4 Tabakovič - 17. Birligea. ČK: 67. Dragus (Rum.).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|7
|6
|0
|1
|21:3
|18
|2
Bosna
|7
|5
|1
|1
|16:6
|16
|3
Rumunsko
|7
|3
|1
|3
|12:9
|10
|4
Kypr
|8
|2
|2
|4
|11:11
|8
|5
San Marino
|7
|0
|0
|7
|1:32
|0
Skupina J:
Astana: Kazachstán - Belgie 1:1 (1:0)
Branky: 9. Satpajev - 48. Vanaken. ČK: 79. Česnokov (Kaz.)
Vaduz: Lichtenštejnsko - Wales 0:1 (0:0)
Branka: 62. J. James.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Belgie
|7
|4
|3
|0
|22:7
|15
|2
Makedonie
|7
|3
|4
|0
|12:3
|13
|3
Wales
|7
|4
|1
|2
|14:10
|13
|4
Kazachstán
|8
|2
|2
|4
|9:13
|8
|5
Lichtenštejnsko
|7
|0
|0
|7
|0:24
|0