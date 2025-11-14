Sprinterská šampionka Jonesová: Sotva sejde schody
Byla královnou atletiky! Ale také do sebe futrovala anabolika, jako když mladý chemik experimentuje s pokusy.
Sprinterka Marion Jonesová (50) získala na OH v Sydney 2000 pět medailí – tři zlaté a dvě bronzové. Po dopingovém skandálu však místo slávy leštila půl roku mříže v lochu. A placky jí všechny vzali. Teď bývalá nejrychlejší žena planety sotva chodí.
Před pěti lety jí totiž diagnostikovali Devicovu nemoc, vzácné autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. „Kolena drží jen na vlásku,“ popsala video, které vystrašilo 12 milionů fanoušků. „Každý druhý týden jsem v nemocnici na infuzi, abych zůstala v kondici, byla zdravější a silnější,“ uzavřela.