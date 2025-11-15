Trable Marie Růžičkové nekončí: Další rána!
Další ťafka! Manželka hokejového trenéra Vladimíra Růzičky (62) Marie si prochází náročným obdobím. Sotva vyřešila převoz nemocného dědečka z Havířova na sever Čech, přišla další nepříjemnost.
Za svým milovaným dědou Růžičková denně dojíždí do LDN. Teď se jí ale situace pěkně zkomplikovala.„Já se asi budu potřebovat na chvíli zastavit. Mně asi brzo klepne pepka. Je toho moc na mě. Přijela jsem k dědovi, zastavila jsem, zaparkovala, lezu z auta a najednou rána. Nacouvali do mě popeláři. Pán se mi omlouval, byl z toho hotový, že se mu to nikdy nestalo. Prý ještě do bavoráku, kdybych klepl nějakou plechovku, říkal, ale to je jedno, no,“ postěžovala si svým fanouškům na svém profilu.
Situaci naštěstí vykomunikovala s popeláři poměrně rychle. Svých práv se totiž umí zastat a není žádným ořezávátkem. „Vyřešili jsme to. Jde to na pojistku, ale hoďku jsem si tu poseděla,“ zmínila, že čas jí opravdu v této době schází.
Vláďa by si svou ženu měl začít pořádně hýčkat, aby tenhle nápor vydržela ve zdraví.