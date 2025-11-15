Velká pomoc pro Česko! Ztráta Rumunska a druhý koš na dosah. Co soupeři pro baráž?
Česko v kvalifikaci o mistrovství světa míří do baráže a hádanka o tom, kdo se mu v posledních klíčových zápasech postaví, je zase o něco jasnější. Poslední výsledky určitě udělaly českým fanouškům radost, protože šance na výhodnou pozici ve druhém koši se jednoznačně zvýšila. Pomohla k tomu zakopnutí Walesu a Rumunska. Jak se tedy aktuálně rýsuje česká cesta do Severní Ameriky?
Největší český konkurent v boji o druhý koš padl. Rumunsko po prohře 1:3 v Bosně zůstává na třetí příčce ve skupině a do baráže tak míří nejméně výhodnou cestou, tedy skrz Ligu národů. Sobotní výhra Bosny tedy českému týmu výrazně pomohla a nyní by se naopak hodila maximálně remíza Balkánců v jejich posledním utkání proti Rakousku.
Kvůli horšímu postavení v žebříčku FIFA totiž dokonale vyhovují jako soupeř do baráže, na rozdíl od Rakouska, které bude právě před Bosnou hájit první místo a pro jeho udržení potřebuje ve Vídni neprohrát.
Druhá pozitivní zpráva přišla z Lichtenštejnska, kde Wales vyhrál pouze 1:0 a v posledním skupinovém utkání musí porazit Severní Makedonii, aby se dostal na druhé místo a zajistil si tak lepší postavení pro barážový los. Oba celky totiž bojují o druhé místo ve skupině s tím, že poražený se do baráže také podívá, jen bude muset využít méně lukrativní vstupenku z Ligy národů a bude tak čelit papírově silnějšímu soupeři.
Podtrženo, sečteno – aktuální vyhlídky směrem ke druhému koši jsou pro národní tým opravdu dobré. Pro výhodnou pozici, papírově slabšího soupeře a domácí prostředí pro semifinále baráže, už stačí jen málo.
Jako první je samozřejmě nutné, aby Lvi v pondělí porazili Gibraltar, bez toho jsou všechny ostatní výpočty zbytečné. Ale pojďme dál, kromě tohoto utkání bude kapitána Tomáše Součka a spol. kvůli aktuálnímu postavení přesně na hraně mezi druhým a třetím košem zajímat ještě pár dalších.
Hrozba Německa
Po páteční výhře Slováků proti Severnímu Irsku se Česko propadlo právě do třetího koše, ale to se brzy může změnit. Aby totiž Slovensko výhodnou pozici udrželo, potřebuje uhrát remízu při posledním kvalifikačním klání v Německu. Ale pozor! V případě, že by proti favoritovi uspěli naši východní sousedé dokonce za tři body, přeskočí je na prvním místě tabulky a Německo se zařadí právě mezi barážové účastníky a pochopitelně by bralo místo v prvním koši.
Pro Česko je zde tedy jednoznačně výhodné, aby Německo domácí odvetu se Slovenskem zvládlo.
Pokud by však tento duel dopadl pro Čechy špatně, může pomoc přijít ještě z jiných stadionů.
Větší jistotu může česká reprezentace dostat už v neděli večer, kdy se hrají další dvě důležitá utkání. V prvním z nich by Česku pomohla výhra Irska na půdě Maďarska, čímž by zase Česko vyšplhalo v barážovém žebříčku výš, protože se nachází za Maďarskem a zároveň před Irskem.
Totožná je pak situace pro zápas Ukrajiny s Islandem. Pokud Seveřané venku uhrají aspoň remízu, vyřadí tak Ukrajinu z boje o MS a Česko bude mít vyšší šanci dostat se mezi nasazené.
Poslední pomocnou ruku nám může podat Severní Makedonie, která potřebuje uhrát alespoň remízu ve Walesu.
Pravděpodobní soupeři? Albánie nebo Kosovo
Pojďme si tedy ještě jednou shrnout, co už je teď jasné.
Vedle Česka mají jistě (nebo prakticky jistě) potvrzenou účast v baráži ještě Kosovo, Turecko, Polsko, Rumunsko, Itálie, Wales, Severní Makedonie, Albánie, Švédsko a Severní Irsko.
Kdo se tedy jeví jako pravděpodobný soupeř pro český tým?
Jeden dlouho nejasný hlavolam už je rozluštěný, a to Liga národů. Čtyři z neúspěšných účastníků kvalifikace se totiž do baráže podívají právě touto cestou, a jsou to Rumunsko, Švédsko, Severní Irsko a jak už je zmíněno výš, jeden z dvojice Wales/Severní Makedonie.
Těmto celkům se postaví země s nejlepším koeficientem v žebříčku FIFA mezi týmy na druhých příčkách kvalifikačních skupin, což budou Itálie, Turecko a pravděpodobně také Polsko a Ukrajina.
A pak je tu druhý a třetí koš, kam se především musí upírat oči českých fanoušků. Pokud již nedojde k žádnému většímu překvapení a Česko skutečně udrží pozici ve druhém koši, jeví se jako nejpravděpodobnější varianta barážového semifinále utkání s Albánií či Kosovem doma. Dalšími adepty jsou pak Slovensko, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie či Skotsko.
V případě postupu by pak zbýval ještě poslední finálový krok, kde se však s takhle velkým předstihem nedá předpokládat prakticky nic.
Na koho tedy Češi narazí a dokáže se národní výběr probojovat až na světový šampionát?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|7
|6
|1
|0
|23:2
|19
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|7
|3
|0
|4
|6:14
|9
|5
Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|3:22
|0