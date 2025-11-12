Salákovi utekli od dětí: Rande ve Vídni
Doma mají šest potomků, ale čas sami pro sebe si umí najít! Bývalý hokejový brankář Alexander Salák a jeho manželka Míša se rozhodli na chvíli zmizet z Prahy i dohledu svých dětí a podnikli rande v zahraničí.
Nedávno oslavili se svými dětmi narozeniny nejstaršího syna Fredericka. Teď si ale připomněli, jaké to je, když mají jeden druhého jen pro sebe. Společně vyrazili do rakouské metropole, kde si užili podzimní víkend.
„Rande ve Vídni. Tyhle naše úniky jsou pro mě naprosto zásadní. Jen my dva. Ať už naplníme dny desítkami kilometrů, objevováním nových míst, nebo dlouhými hodinami v restauracích a kavárnách, kde si prostě jen povídáme. Nebo když spolu ležíme na hotelu, v tichosti čteme a usínáme už v devět. A taky, když vyrazíme do baru, necháme se vtáhnout do víru města, vracíme se pozdě v noci, někdy až za svítání, a cítíme, že je tam pořád ta jiskra jako na začátku, když jsme se teprve poznávali,“ popisovala Míša, která se pochlubila několika momentkami.
Pár si nenechal ve Vídni ujít návštěvu zámku Schönbrunn, procházku historickým centrem města a nemohlo chybět ani posezení v proslulém baru s výhledem. Žádná divoká párty se ale nekonala a dokonce přišel moment, kdy se rozplývali nad fotkami svých ratolestí. „Jen teď je to ještě lepší. I když se někdy kolem půlnoci rozněžníme nad tím, jak úžasné a roztomilé máme děti, nezapomínáme, že tohle je hlavně o nás dvou,“ pokračovala a přidala vyznání svému muži: „Miluju tě. Miluju tě.“
Z přiložených obrázků je zřejmé, že i když jsou Salákovi milujícími rodiči, randit nezapomněli a víkend ve dvou si užívali plnými doušky.