Proč se rušil box Vémola vs. Marpo v O2 areně? Odveta nedávala smysl, míní Škvor
Maďarská organizace Hell Boxing Kings přišla na českou scénu s velkolepými prohlášeními, diváky do pražské O2 areny lákala na nejlepší boxerskou show. V první sadě oznámených zápasů se však neobjevil jediný profesionální boxer. Největším lákadlem měla být odveta Karlose Vémoly a Otakara „Marpa“ Petřiny. Vedení ale po měsíci turnaj zrušilo pro extrémně nízké prodeje lístků. „Ve finále zjistili, že to nefunguje tak, že si zaplatí Karlose a rázem mají vyprodanou O2 arenu,“ kroutí hlavou André Reinders, expert pořadu Fight! v nové epizodě.
Sázka na jistotu. Tak se vedení maďarské stáje Hell Boxing Kings zjevně jevil odvetný duel hvězdného veterána MMA Karlosem Vémoly a zpěváka Otakara „Marpa“ Petřiny. Promotéři na něj plánovali přilákat fanoušky do O2 areny na turnaj, který měl podle jejich slov doručit jednu z nejlepších boxerských startovek v historii České republiky. Měsíc od tiskové konference, jež akci odtajnila, se však v plánku dvacetitisícové arény zaplnilo pouze pár desítek míst.
Samotné oznámení zápasu legendárního MMA bojovníka je na vyprodání haly rozměrů O2 areny už zkrátka málo. Proti Vémolovi navíc maďarská stáj nepostavila žádnou velkou persónu bojových sportů, ale zpěváka a bývalého thaiboxera, se kterým před šesti lety Terminátor svedl kontroverzní a neatraktivní podívanou. „Tenkrát měl jejich zápas aspoň nějaký příběh. Hecovali se, bylo to vyhrocené a lidi to proto chtěli vidět,“ podotýká André Reinders, přední český MMA trenér v nové epizodě podcastu Fight!.
„Tentokrát to byl nešťastně zvolený zápas,“ přitakává Daniel Škvor, bývalý mistr světa v kickboxu a bojovník Oktagonu. „Pokud tak moc chtěli Karlose, měli mu dát jiného soupeře. Odveta s Marpem nedává smysl. Marpo nemá ani váhu, aby Karlose mohl knockoutovat. Mělo by to úplně stejný průběh jako jejich první mač,“ dodává.
Zatímco Oktagon je na domácí i německé scéně zavedenou značnou, která již dokáže prodávat lístky jen na své jméno, maďarská liga tu takovou pozici ani zdaleka nemá. „Hell Boxing Kings tady nikdo nezná. Když se pak podíváte na ten turnaj, čiší z toho čistý money fight, který je ale naprosto nezajímavý. Nemohli ani čekat, že se do sebe zase pustí. Marpo je vyklidněnej zpěvák, přechází do country muziky. Není to ten typ rádoby gangstera, který je v klipu s kvérama,“ míní Škvor.
Reinders: Nestačí jen Karlos
Podle Reinderse netkví problém pouze ve špatně zvoleném duelu mezi Vémolou a Petřinou, ale v celkovém přístupu nově přicházející organizace. „Turnaj Hell Boxingu v Praze se už jednou posouval. Původně měl být v říjnu. Vedení ale nestihlo spustit promo kampaň a akci tak přesunulo na únor. Ve finále zjistili, že to nefunguje tak, že si zaplatí Karlose a rázem mají vyprodanou O2 arenu. Rozhodně to není o tom, že jednou za čas vydáte nějaké video nebo příspěvek na sociálních sítích, uspořádáte tiskovku, kde oznámíte tři zápasy a pak nic,“ povídá kouč a jedním dechem dodává: „Lidi v Česku už jsou trochu zmlsaní a musíte je na své akce pořádně připravit.“
Hell Boxing Kings není jedinou organizací, která v Česku hned od začátku aspirovala na pozici hybatele trhu ba dokonce místní ligy číslo jedna. Podobně sebevědomě odstartovala své působení slovenská stáj RFA. „Trabl všech těchto organizací je, že přijdou na scénu a hned chtějí být největší a nejlepší. Takhle to ale nefunguje. Promotéři by měli být pokornější. Ať raději začnou s menšími turnaji a postupně zvětšovat úroveň. Oktagon svou pozici budoval dlouhodobě, budoval bojovníky, tvořil příběhy a nešel rovnou do největších arén,“ říká Reinders.
Vémola na zmíněné úvodní tiskové konferenci Hell Boxing Kings uvedl, že jeho souboj s Petřinou bude kvůli zdravotnímu stavu pravděpodobně jeho úplně posledním. Dočká se nyní ještě jiné kariérní tečky? „Zda bude Karlos ještě zápasit nedokážu říct. Byl u nás teď na tréninku, ale spíše proto, aby se udržoval. Kdyby přišla nějaká extra zajímavá nabídka, asi by ji vzal. Sám ale nic nevyhledává,“ uvádí Reinder, který mimo jiné koučoval právě českého matadora.