Hráči bez výplat? Dvakrát krátké zpoždění, které nás mrzí, ubezpečují v Karlových Varech
Rozblikala se varovná červená kontrolka. Extraligové Karlovy Vary minulý týden po nepřesvědčivém výkonu v Pardubicích přidaly druhou porážku v řadě, hokejovým zákulisím navíc prolétla zpráva o problémech s výplatami hráčům. Vedení klubu informaci iSportu potvrdilo, zmiňuje zpoždění při odeslání části odměn. „Vzniklá situace nás mrzí a je naším zájmem, aby se podobná situace neopakovala,“ uvedlo vedení klubu.
Znělo to jako velmi nepříjemný problém v prostředí domácí nejvyšší soutěže. V uplynulém týdnu se začalo potichu mluvit o tom, že hráčům Energie nechodí peníze podle zvyklostí. Nynější situace však zřejmě není tak vážná, jak se původně zdálo.
Vedení klubu potvrdilo drobný zádrhel při vyplácení odměn pro tým postavený okolo Ondřeje Beránka, Jiřího Černocha a Dominika Frodla. „V důsledku napjatého cashflow došlo bohužel dvakrát v této sezoně k tomu, že byla hráčům vyplacena pouze polovina měsíčních odměn v řádném výplatním termínu, a doplatek do plné částky následoval s týdenním zpožděním. O postupu byl tým informován,“ odpověděli zástupci Energie na zaslaný dotaz a vyjádřili lítost nad vzniklou situací.
Prohlášení bossů Energie se shoduje s informacemi iSportu. Hráči měli skutečně obdržet zbytek výplat s lehkým zdržením, v současnosti už by na účtu měli mít sumu, na níž jsou s klubem smluvně dohodnutí.
Mužstvu trenéra Pavla Patery se po dvou nezdarech opět začalo dařit, což jen potvrzuje, že by eventuální třecí plochy měly být urovnány. Západočeši na domácím ledě porazili Kometu 3:2 a v úterním vyprodaném školním zápase Třinec 2:1. Stoupající výkonnost budou chtít potvrdit i v pátečním souboji s Vítkovicemi.
V extralize nic neobvyklého
Vedení mezitím napíná síly, aby k podobnému trablu s odměnami už nedošlo, i když v extralize nejde historicky o nic ojedinělého. Problémy s výplatami v minulosti dohnaly například Chomutov, který posléze čekal hluboký pád a nyní postupná cesta soutěžemi vzhůru. V případě Karlových Varů se každopádně nečekají podobně závažné potíže. „Jejich prohlášení je hodně fér, klobouk dolů. Přijdou, řeknou… Stát se může cokoli,“ chválí expert Zimáku Radek Duda.
Právě bývalý známý útočník a nyní dovednostní trenér se o dřívějších problémech s výplatami otevřeně rozvyprávěl v aktuálním díle podcastu Zimák (najdete na zimakpodcast.cz). „Hrát bez peněz? Zažil jsem v kariéře, kdy nás neplatili v Plzni, zažil jsem to ve Varech. Ale mluvili s námi, řešil se splátkový kalendář,“ líčí.
Nejhorší situaci kdysi zažil v Českých Budějovicích. „Pět nebo šest měsíců jsem neviděl ani korunu. Tenkrát jsme je dali k soudu, museli mi všechno doplatit. Ale pak začalo absolutní peklo. Udělali mi individuální přípravu na míru, od sedmi od rána do pěti odpoledne jsem byl furt někde na sportovištích. Jakmile ses zpozdil, okamžitě ti strhávali peníze. Tenkrát jsem nesnášel trenéra Tlačila, pro mě úplný póvl. Zažil jsem to i v Litvínově od Kysely, který se mě chtěl tenkrát zbavit a přestal mě platit. Tam mi pomohla hráčská asociace, která to všechno dala do kupy,“ popisuje Radek Duda. V Zimáku k tomu přidává i těžkou chomutovskou story.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|29
|13
|4
|1
|11
|87:72
|48
|2
Pardubice
|26
|13
|2
|3
|8
|79:58
|46
|3
Třinec
|26
|13
|3
|1
|9
|78:65
|46
|4
Plzeň
|26
|12
|3
|3
|8
|69:50
|45
|5
Liberec
|27
|13
|0
|5
|9
|68:64
|44
|6
Mountfield
|26
|11
|4
|1
|10
|68:56
|42
|7
Č. Budějovice
|27
|11
|3
|2
|11
|78:74
|41
|8
Brno
|26
|12
|1
|3
|10
|71:71
|41
|9
Vítkovice
|27
|11
|3
|2
|11
|70:77
|41
|10
K. Vary
|26
|12
|1
|2
|11
|65:69
|40
|11
Olomouc
|27
|11
|1
|2
|13
|57:74
|37
|12
M. Boleslav
|27
|9
|3
|2
|13
|53:64
|35
|13
Kladno
|27
|8
|3
|4
|12
|68:81
|34
|14
Litvínov
|27
|5
|2
|2
|18
|51:87
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž