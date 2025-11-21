Dva roky od smrti šampiona z Nagana Romana Čechmánka (†52): Soudy ho pořád melou...
Už je to dva roky, co hokejového gólmana a šampiona z Nagana 1998 zradilo v jeho domě srdíčko. Romana Čechmánka (†52) trápilo zdraví, na němž se podepsaly dluhy a dlouhé soudní tahanice. Těm ale stále není ani zdaleka konec!
Hokejový Vsetín, jemuž »Čeman« vychytal pět titulů, legendu uctil při posledním zápase se Sokolovem (3:2pp). Úvodního buly se chopil Romanův bratr Denis. „Když zemřel, bylo to pro nás všechny velice těžké. Ale život jde dál a nějakým způsobem jsme se museli naučit žít s tím, že už tu brácha není. Pořád nám chybí a často na něj doma s rodinou vzpomínáme,“ hlesl Denis pro klubový web.
Další odvolání
Nejbližší rodina – především exmanželka Dagmar a tři děti Kateřina, Roman ml. a Jakub – se navíc dodnes nedočkala jakéhokoliv uzavření. Čechmánek, jenž si po kariéře nadělal špatnými investicemi a provozem vlastního pivovaru dluhy ve výši 90 milionů Kč, v době své smrti procházel insolvencí a s »bejvalkou« se tahal o majetek.
Tohle dle pohledu do soudních záznamů trvá dodnes, navíc se do toho ještě přimotalo dědické řízení... Slavný brankář měl totiž sice obří dluhy, ovšem také mu patřilo mnoho lukrativních nemovitostí.
Kromě exmanželky Dagmar, která si na část dělá nárok, je před taláry aktivní hlavně dcera Kateřina. Zrovna v den slavnostního zápasu se Sokolovem podala další odvolání, tentokrát proti správci pozůstalosti. „Je otázkou, čí zájmy správce zastupuje,“ stojí v její námitce. Kdy se rodina i věřitelé konečně doberou klidu?