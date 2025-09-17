Firmy šampiona Sýkory krachovaly, ale... Na tohle peníze našel!
V účetnictví měl bordel, zlaté cihličky se mu bez dokladů válely po kanceláři... Ale megaloman, to Michal Sýkora (52) byl. Vždyť v době, kdy už se jeho firmy řítily do čtvrtmiliardové sekery, naplánoval cestu letadlem kolem světa!
Dvojnásobný hokejový mistr světa se nechal omámit raketovým vzestupem svých společností. Slavní sportovní klienti v čele s kapitánem nároďáku Červenkou či fotbalovými reprezentanty Vaclíkem s Lafatou mu už byli málo. Sýkora se proto rozhodl expandovat do Asie! Na plné uskutečnění velkolepých plánů sice nikdy nedošlo, i tak to ale firmu stálo velké miliony. A jak teď zjistila insolvenční správkyně, Sýkora třeba nechal svému obchodnímu řediteli proplácet faktury za pilotní kurzy!
„To proto, že byla nachystaná marketingová akce s obletem světa a zastávkami na rozšíření trhu,“ vysvětloval někdejší obránce podivné výdaje před soudem. Takových šílených transakci v době, kdy už prý Sýkora musel vědět, že jeho podnikání nezadržitelně směřuje ke krachu, bylo ale spousta.
I proto věřitelé, kteří přišli dohromady o více než čtvrt miliardy korun, dostanou zpátky jen ubohý zlomek vkladu. Účty jsou totiž vybíleny, po zlatu za desítky milionů se slehla zem a kdysi úspěšný hokejista tvrdí, že nemá ani vindru...