Legia vs. Sparta v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Radost hráčů Sparty po gólu Kairinena
Radost hráčů Sparty po gólu KairinenaZdroj: Michal Beranek / Sport
Lukáš Haraslín proti Mladé Boleslavi proměnil pokutový kop
Trenér Sparty Brian Priske uznal, že si jeho tým proti Teplicím nezasloužil vyhrát
Garang Kuol při své premiéře v základní sestavě Sparty pro ligu ukázal podle Briana Priskeho hodně pozitiv
Kaan Kairinen ze Sparty během utkání 15. kola Chance Ligy proti Teplicím
5
Fotogalerie
Otakar Plzák
Konferenční liga
Fotbalisté Sparty vstupují do čtvrtého zápasu Konferenční ligy proti Legii Varšava, a pokud Letenští chtějí mít postup ve svých rukou, musejí vyhrát. Legia má podobné starosti. Utkání začíná ve čtvrtek v Polsku od 21:00. Kde sledovat Legia vs. Sparta živě?

Vše o utkání Legia vs. Sparta Praha

Datum a čas: čtvrtek 27. listopadu, 21:00

Místo konání: Stadion Wojska Polskiego (Varšava)

Ligová fáze: Konferenční ligy

Rozhodčí: Anastasios Sidiropoulos (Řecko)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Legia vs. Sparta Praha živě v TV?

Jak si povedou Sparťané v dalším duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Legia vs. Sparta začíná 27. listopadu od 21:00.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2)

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

350 Kč

Pecka.TV

Plná palba

299 Kč

Sparta v evropských pohárech 2025/26

Letenští zvládli postoupit do Konferenční ligy. Los jim přidělil shůdné soupeře, po kterých vede cesta do jarní fáze soutěže. Spartu nyní čeká Legia Varšava, kterou musí porazit, pokud chce mít postup ve svých rukou.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

