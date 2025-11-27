Legia vs. Sparta v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Fotbalisté Sparty vstupují do čtvrtého zápasu Konferenční ligy proti Legii Varšava, a pokud Letenští chtějí mít postup ve svých rukou, musejí vyhrát. Legia má podobné starosti. Utkání začíná ve čtvrtek v Polsku od 21:00. Kde sledovat Legia vs. Sparta živě?
Vše o utkání Legia vs. Sparta Praha
Datum a čas: čtvrtek 27. listopadu, 21:00
Místo konání: Stadion Wojska Polskiego (Varšava)
Ligová fáze: Konferenční ligy
Rozhodčí: Anastasios Sidiropoulos (Řecko)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Legia vs. Sparta Praha živě v TV?
Jak si povedou Sparťané v dalším duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Legia vs. Sparta začíná 27. listopadu od 21:00.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Sport
350 Kč
Pecka.TV
Plná palba
299 Kč
Sparta v evropských pohárech 2025/26
Letenští zvládli postoupit do Konferenční ligy. Los jim přidělil shůdné soupeře, po kterých vede cesta do jarní fáze soutěže. Spartu nyní čeká Legia Varšava, kterou musí porazit, pokud chce mít postup ve svých rukou.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0
6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45
5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00
6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00
6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00