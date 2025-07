Velkolepý večer mu sebral ofsajd. Prominutí zbytku trestu? Povzbuzení, říká Frydrych

Celkově jste ale musel prožít šťastný den. Nejprve vám upustili zbytek disciplinárního trestu, pak jste dal gól.

„Určitě to bylo povzbuzení. Dozvěděl jsem se to před zápasem a musím říct, že už mi chybělo hrát tak velké duely. Ale věděl jsem, že tento zápas budu moct hrát, takže jsem se těšil i tak. Vzhledem k průběhu teď převládá zklamání, i když v prvním poločase byla Legia silnější na míči a měla víc šancí. Do druhého poločasu jsme se ale srovnali a dali jsme možná trošičku šťastný gól na 2:1. Když už jsme vedli, věřil jsem, že to udržíme a výsledek 2:1 si povezeme do Polska, jenže nepohlídaná situace nás stála vítězství.“

Když jste zmínil, že váš gól na 2:1 byl šťastný, takových branek zpoza šestnáctky jste ale v kariéře moc nedal, že?

„Ale jo, pár takových už bylo. Když se podíváte na statistiky, nějaké jsem dal, ale samozřejmě to není každý týden. Každopádně nějaký třetí nebo čtvrtý gól zpoza šestnáctky to asi bude. Před každým zápasem si střelu z dálky zkouším, takže jsem rád, že to tam padlo.“

Ofsajd z poslední minuty nastavení teď mrzí hodně?

„Rozhodčí nejprve říkal, že v ofsajdové pozici byl možná jiný hráč, a že to budou zkoumat. Já jsem ale netušil, že jsem v ofsajdu. Neviděl jsem, jak na tom byla situace za mnou. Hráče, kterého jsem měl před sebou, jsem se snažil trošičku vytlačit, abych se dostal k hlavičce. Jenom je škoda, že jsem šel trošku dřív. Byl by to pro mě skvělý návrat a pro nás skvělý výsledek.“

Vstup vám ale vyšel, nádherný gól Matěje Šína to potvrdil.

„Určitě. Jestli má Legia někde problémy, je to ve chvílích, kdy zrychlíme nahoru mezi řady. Byla škoda, že jsme takových akcí nepředvedli víc a nedotáhli i ty další, které jsme měli. Teď se ale připravíme na neděli proti Teplicím a potom i na odvetu.“

Na konci prvního poločasu jste ale byli pod tlakem. Co jste si řekli v kabině?

„Že musíme být u hráčů blíž a nenechávat jim tolik prostoru. Prostě ať nemají tolik času.“

Nedocházely vám v závěru síly?

„Přece jen nehrajeme každý zápas s tak silným týmem. Jak jsem říkal, Legia byla kvalitní na míči a my jsme běhali bez něj, což síly samozřejmě bere. Je však začátek sezony, člověk si musí zvyknout. Za sebe jsem rád, že jsem vydržel celý zápas. Věřím, že odvetu zvládneme a půjdeme dál.“

Překvapilo vás, jak moc byla Legia kvalitní?

„Když jsem viděl zápas proti Aktobe, asi tam neukázala všechno. Hrála tak, aby postoupila. Teď chtěla ukázat svou kvalitu. Přece jen má hráče, kteří jsou techničtí, pořád v pohybu a rádi rotují. Je strašně těžké zachytávat náběhy a přebírat hráče.“