Zápas exstarosty Novotného v Clashi musel rozhodčí ukončit: Rány do hlavy a zlomenina!

Pavel Novotný si ze svého zápasu odnesl šrámy i zraněný nos
Sudí mává konec zápasu, Pavel Novotný po TKO prohrál
Pavel Novotný ještě před zápasem a před drtivou porážkou
Pavel Novotný neměl proti Antonínu Hodanovi šanci
Clash 14 - Pavel Novotný
Dopis Pavla Novotného pro Blesk.

Dvakrát po brutální ráně do hlavy vstal, potřetí už rozhodčí bitvu ukončil. Z akce Clash 14: Last Man Standing ale naštěstí bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný odešel po svých, i když se zlomeným nosem.

„Vstával jsem velmi agresivní nohou dneska," hrozil Novotný v sobotu ráno před turnajem, který se konal ve Sportovní hale v pražských Holešovicích. Los k němu byl ale neuvěřitelně krutý. Do čtvtfinále pyramidy mu přidělil ultratěžkého soupeře - kulturistu a fitness trenéra Antonína Hodana. Bylo jasné, že řeporyjský exstarosta proti němu bude bez šance. Na tohle ho nemohl připravit ani kriminál, ze kterého byl před pár týdny propuštěn.

Video placeholder
Pavla Novotného pustili z vězení. První dojmy, telefonát domů a výčitky nad Slováčkovou! • Petr Macek

Ihned po startu souboje schytal Novotný tvrdý low kick a vzápětí high kick do hlavy. Padl k zemi, ale dokázal se zvednout. To samé se záhy opakovalo. Pavel se postavil i po druhé bombě do čela. Dokonce se pak na protivníka rozeběhl a zkusil zaútočit. Vzdát se nechtěl, avšak chvilku po třetím počítání sudí jeho marnou bitvu ukončil. Byl to určitě správný krok, i když to vypadalo, že by »protekční spratek« dokázal nabušenému svalovci Hodanovi ještě chvíli vzdorovat.

Krom četných pohmožděnin a šrámů si Novotný odnesl i nepěkný suvenýr. „Pro všechny, co mu to přáli, nos je zlomený, jinak by pyramida byla naše," vysvětlil na Instagramu jeden z členů jeho týmu. 

Zbitý Pavel pak v útrobách arény chodil se zatamponovaným nosem. Před soupeřem pak smeknul na svém facebooku. „Prohra TKO (technické K.O., pozn. red.)  v prvním kole. Respekt úplně všem, co se věnují bojovým sportům a vlezou "tam" . Poděkování klukům ze Spejbl Gym Prague a všem, co podporovali. Velká gratulace Antonínu Hodanovi k vítězné premiéře," napsal.

