Olympijský medailista Alexander Choupenitch: Nová slavná láska!

Autor: mib
Komu asi Choupenitch posílá pusu?
Báru učil Alex s fleretem.
Fleretista Alexander Choupenitch má prý už jinou známost.
S bronzem z olympiády v Tokiu 2021.
S modelkou Eliškou se Alex rozešel.
Ona se topí v lásce, neboť on ji místo fleretu zasáhl Amorovým šípem. Český sport má nový pár – plavkyni Barboru Seemanovou (25) a šermíře Alexandra Choupenitche (31). Jak se dali dohromady?!

Choupenitch, jenž na olympiádě v Tokiu v roce 2021 vybojoval bronzovou medaili, zapíchl po loňských Hrách v Paříži dlouhý vztah s modelkou Eliškou. „Alex už má novou partnerku! Před veřejností ji ale zatím tají!“ práskl Blesku na českého fleretistu letos v létě kamarád. Až teď v magazínu Forbes odhalil, že jeho novou vyvolenou je víla bazénů Seemanová. „Bára je pro mě obrovská inspirace,“ mrkl Brňák jako poleno s běloruskými kořeny. „Když něco řeším, první, komu volám, je Alex,“ přiznala rodačka z Prahy. Zamilovali se tak, že musí být co nejvíc spolu. Fandí si i při závodech.

Fanoušci si mohli všimnout, jak to mezi nimi jiskří, už loni v srpnu při olympijském festivalu v Mostě. „Držíš to jako ptáčka, abys ho jako nerozmačkala a aby ti neuletěl,“ vyučoval Choupenitch práci s fleretem. Seemanová se jen culila...

Barbora Seemannová (25)

Plavat se naučila v Berounce a v roce 2016 jako 16letá – nejmladší z české výpravy – okouzlila fanoušky spolu s reprezentačními parťáky videem ve stylu Pobřežní hlídky. Je trojnásobnou mistryní Evropy, ale poslední dobou ji trápilo zdraví. Dříve chodila s fotbalistou Matyášem Písačkou (28). Teď, když není ve vodě, plete svetry i pro přítele Alexe: „Ale bolí mě z toho ramena!“

Alexander Choupenitch (31)

Narodil se v Brně běloruským rodičům, operním pěvcům. Jeho nevlastní babička Samsuneková získala na LOH tři zlata s týmem SSSR v šermu fleretem. On navázal bronzem z Tokia 2021. Na začátku listopadu poprvé triumfoval ve Světovém poháru. Hudební vlohy uplatňuje v rapu – v červenci 2024 natočil klip k písni Long Haul, kde si zahrála i jeho současná partnerka Bára. Náhoda?!

