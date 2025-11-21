Předplatné

Slavia má novou hymnu: Je to sjednocující řeka. Zpívá i Masopustová, pochvala od Coufala

Chance Liga
Fotbalová Slavia představila po třech letech práce novou klubovou hymnu. Je výsledkem spolupráce hudebníků, fanoušků a přátel pražského klubu. Píseň s inspirací ve Smetanově Vltavě poprvé zazní na stadionu úřadujícího mistra 22. listopadu během sobotního vršovického derby proti Bohemians v rámci 16. kola Chance Ligy. „Je to melodie, která v sobě nese hrdost a příslušnost k něčemu. K něčemu, kam patříme. Stmeluje nás. Na stadionu jsme jedna velká rodina – a ta melodie to v sobě má. Je to sjednocující řeka,“ říká pro klubový web autor hudby k nové skladbě Jan Muchow.

Spolu s Muchowem se na tvorbě skladby podíleli také herec Jakub Prachař a Lukáš „Strašák“ Vala, kteří píseň nahrávali v komorním sklepním studiu pod Havlíčkovými sady v Praze.

„Chybělo mi něco z dramaturgického pohledu před samotným zápasem. Všechny hymny, které jsme měli – čest jejich autorům – byly krásné, ale spíš to byly písničky. Hymna je pro mě něco, co si lidé s hrdostí zazpívají. Ne z reproduktorů, ale přímo na tribunách. Mým cílem bylo vytvořit hymnu, na kterou se fanoušci budou těšit a budou ji chtít zpívat,“ mluví Vala o důvodech vzniku hymny pro klubový web sešívaných.

Nová hymna má podle slov autorů spojovat fanoušky, má být něčím co si lidé s hrdostí zazpívají, ať už na stadionu, nebo doma v obýváku. Ti také doufají, že vytvořili důstojnou součást historie „svého“ klubu.

„Hudbu člověk vytvoří zavřený ve studiu s partou lidí a ani si neuvědomí, že pak jde ven a žije si vlastním životem. To je na tom nejkrásnější. Když jsem to slyšel tady, zavřel jsem oči a představil si, že to na stadionu nezazní jen jednou. Člověk z ničeho vytvoří něco, co si důstojně žije dál. Dá se říct, že ukápla slza. Nejsem sentimentální, ale dnes jsem byl dojatý,“ doplňuje herec a velký slávista Jakub Prachař, který se na tvorbě podílel.

U nahrávání nechyběla například Hana Masopustová, manželka bývalého hráče Slavie Lukáše Masopusta, která zpívala českou hymnu před 304. derby. O hudební doprovod se postarali členové České filharmonie.

„Hudební strukturu otevírají úvodní slova 'Ve jménu našich otců', které následuje Prachařův hlas, ten doprovází Česká filharmonie. Výsledek není pompézní, ale má sílu – takovou, která dokáže postavit publikum rovněji a vtáhnout ho do společného zpěvu,“ stojí na webu sešívaných.

Nová píseň zatím na sociálních sítích sklízí veskrze pozitivní reakce mezi fanoušky pražského klubu. „Vynikající,“ okomentoval na sítí X bývalý starosta pražských Řeporyjí a fanoušek Slavie Pavel Novotný.

„TOP,“ přidal se k řadě pozitivně hodnotících reprezentační obránce Vladimír Coufal, který v dresu červenobílých působil v letech 2018-2020.

Novou hymnu si diváci na stadionu v Edenu budou moci poprvé zazpívat už 22. listopadu, kdy Slavia hostí na domácí půdě fotbalisty Bohemians v rámci Vršovického derby.

