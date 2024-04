Zm*de cikánskej, řekl kouč dorostu Bohemians. Delší trest než pro Radu. Klub reaguje

„V 51. minutě zápasu dostal p. Novotný za urážku svého kolegy zcela zaslouženě červenou kartu. Situace je popsána v zápise o utkání. Předcházelo tomu však neustálé slovní napadání našich hráčů a posléze i vedoucí týmu paní Matějkové, která byla nazvána pražskou kun*ou. Výrazů ču*áci z Prahy, pražský zm*di a podobných zaznělo ze strany zástupců i hráčů také dost. Trenér Novotný jednal velmi neuváženě a ihned po utkání se byl kolegovi omluvit. Ten bohužel jeho omluvu po opadnutí prvotních emocí nepřijal, což nás mrzí. Celá tato událost ovšem nemá nic společného s rasismem, neboť p. Novotný má ve svém týmu hned několik hráčů jiných národností. Bylo to zkratovité jednání trenéra, který se chtěl zastat svých svěřenců a vedoucí týmu. Chápeme, že tento výrok byl velmi nevhodný, ale kategoricky odmítáme rasistický podtext! Trenér Novotný bude potrestán nejen dle platných předpisů, ale i podle našich interních klubových nástrojů. Ne proto, že by byl rasista, ale proto, že trenér v našem klubu si podobné zkratovité jednání, i přes všechny okolní vlivy, nesmí dovolit! Pečlivě sledujeme chování našich hráčů i realizačních týmů a všichni jsou proškolení, aby podobné situace uměli ustát. Musíme zmínit, že i předchozí zápas mezi těmito týmy hraný v Praze na podzim byl zbytečně vyhecovaný, zejména trenérem hostů, ale neměli jsme potřebu psát dopisy a situaci medializovat. Podle našich informací mají v Náchodě problémy i jiné týmy, zejména z Prahy. A téměř vždy u kategorie mladšího dorostu. V zápasech emoce planou, avšak po zápase bychom se měli umět oprostit od všech rušivých vlivů. Asi by bylo vhodnější, aby se představitelé klubu FK Náchod prezentovali úspěchy na sportovním poli a nechtěli se „proslavit“, jak to nyní dělají. Je šílené, kolik padlo urážek na obou stranách fotbalového zápasu mladších dorostenců, ale nehledejme v tom prosím věci, které tam nejsou.“