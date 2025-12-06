Argentinský šampion Messi: Pojede jako divák?

Autor: mib
Posledně se mohl Lionel Messi radovat z trofeje pro vítěze.
Lionel Messi se svou ženou.
Posledně se mohl Lionel Messi radovat z trofeje pro vítěze.
Lionel Messi se svou ženou.
Posledně se mohl Lionel Messi radovat z trofeje pro vítěze.
Fotbalový velikán Lionel Messi.
Lionel Messi se svou ženou.
Lionel Messi se svou ženou.
Lionel Messi se svou ženou.
Fotbalový velikán Lionel Messi.
Fotbalový velikán Lionel Messi.
Lionel Messi se svou ženou.

Fanoušci celosvětové kopané teda objevili Ameriku! Hrdina Argentiny, země úřadujících šampionů, Lionel Messi (38) se opět vyjádřil k účasti na MS 2026 v Severní Americe.

Argentinec před čtyřmi lety v Kataru zvedl k nebi vytouženou zlatou sošku pro mistry světa. Útočník Interu Miami, jehož čeká finále play off zámořské MLS proti Vancouveru, si nechává dlouhý čas na rozmyšlenou, jestli oblékne reprezentační dres i na mundialu v příštím roce.

Spolu s Portugalcem Cristianem Ronaldem (28) si mohou připsat rekordní šestý start na světových šampionátech. „Doufám, že tam budu moct být. Už jsem říkal, že bych tam moc rád byl,“ řekl Messi pro argentinskou verzi ESPN, ale jasné »ano« či »ne« z něj leze jako z chlupaté deky: „V nejhorším případě se na to podívám naživo jako divák.“

Lionel Messi se svou ženou.
Lionel Messi se svou ženou.

Témata:  blesksportArgentinaAmerikaLionel MessiSeverní AmerikaCristiano RonaldoKatarESPNVancouverInter Miami CF


Články odjinud