Argentinský šampion Messi: Pojede jako divák?
Fanoušci celosvětové kopané teda objevili Ameriku! Hrdina Argentiny, země úřadujících šampionů, Lionel Messi (38) se opět vyjádřil k účasti na MS 2026 v Severní Americe.
Argentinec před čtyřmi lety v Kataru zvedl k nebi vytouženou zlatou sošku pro mistry světa. Útočník Interu Miami, jehož čeká finále play off zámořské MLS proti Vancouveru, si nechává dlouhý čas na rozmyšlenou, jestli oblékne reprezentační dres i na mundialu v příštím roce.
Spolu s Portugalcem Cristianem Ronaldem (28) si mohou připsat rekordní šestý start na světových šampionátech. „Doufám, že tam budu moct být. Už jsem říkal, že bych tam moc rád byl,“ řekl Messi pro argentinskou verzi ESPN, ale jasné »ano« či »ne« z něj leze jako z chlupaté deky: „V nejhorším případě se na to podívám naživo jako divák.“