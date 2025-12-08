Americká hvězda Anisimovová: Mrkejte na moje tenisáky
Stačilo, když si na holčičí mejdan vzala průsvitné tričko bez podprdy a fanoušci úplně zapomněli, že umí pinkat i do míčku!
A to si Amanda Anisimovová (24), americká dcerka ruských imigrantů, letos střihla finále Wimbledonu i US Open a sezonu končí jako čtvrtá nejlepší tenistka planety!
Jenže svým provokativním outfitem teď všem vyrazila dech, když celému světu ukázala svůj vyvinutý hrudník. Copak asi nabídne příště?
