Americká hvězda Anisimovová: Mrkejte na moje tenisáky

Autor: as
Amanda je neskutečná kočka!
Amanda se toho při plánování outfitu nebála!
Amanda Anisimovová v akci.
Stačilo, když si na holčičí mejdan vzala průsvitné tričko bez podprdy a fanoušci úplně zapomněli, že umí pinkat i do míčku!

A to si Amanda Anisimovová (24), americká dcerka ruských imigrantů, letos střihla finále Wimbledonu i US Open a sezonu končí jako čtvrtá nejlepší tenistka planety!

Jenže svým provokativním outfitem teď všem vyrazila dech, když celému světu ukázala svůj vyvinutý hrudník. Copak asi nabídne příště?

Témata:  blesksportUS OpenhvězdaAmanda Anisimovová

