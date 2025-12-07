Předplatné

Clash 14 ovládl Benda. Novotný po bombách do hlavy skončil, překvapivý vítěz pyramidy

Martin Pešout
MMA
Kontroverzní organizace Clash má za sebou další galavečer. Akci s názvem Clash 14: Last Man Standing ve Sportovní hale v pražských Holešovicích korunovalo vítězství Karlose Bendy v boxerském zápase s influencerem Jakubem Enžlem. Po návratu z vězení se představil také bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který skončil už po 1. kole, když mu kulturista Antonín Holan zasadil řadu tvrdých ran do hlavy. Vítězem pyramidy a odměny jednoho milionu korun se stal boxer Tomáš Pollák. Příští akci uskuteční Clash 7. února 2026 v Brně. 

Nečekaný vítěz premiérové pyramidy o milion korun i Karlos Benda coby šampion hlavního boxerského večera. Clash 14 opět přilákal prakticky vyprodanou arénu v pražských Holešovicích. 7. února v hokejové hale Komety Brno možná dojde na souboj v MMA mezi Václavem Mikuláškem a právě Bendou, jenž přijal tento zápas poté, co přetlačil kulturistu a influencera Jakuba Enžla.

Diváci dostali plné boxerské menu včetně bonusového pátého kola. Na ostrou přestřelku v rukavicích ale nedošlo, sudí oba kohouty od sebe v klinčích opakovaně odděloval. Na poměry hlavního zápasu se tudíž jednalo o slabší podívanou. Mohutní borci předvedli, že jim to jde lépe se železem v posilovně než v ringu. 

K vidění tak byly emotivnější zápasy. Hlavně v podání Mikuláška. „Baba Jaga“ se chtěl prát i po opuštění klece. Až příliš ho naštval Pavol Vaško, alias Pali Hari, který nedodržoval pravidla a průběh narušoval i pro tento večer Mikuláškův trenér Michal Vančura, jenž se během duelu málem prokousal až do klece.

V hledišti nechybělo několik ošemetných momentů a strkanic. Milion korun za skosení tří soupeřů v pyramidě si odnesl Tomáš Pollák. Hned na jejím začátku skončil Pavel Novotný. Bývalý starosta Řeporyjí, král bulváru a prominentní vězeň si hned na úvod vylosoval fitness trenéra a kulturistu Antonína Hodana.

Snesl tři kopance do hlavy, pak sudí zápas raději ukončil. Čistě sportovní zápas svedli boxeři  Patrik Záděra a Josef „Tyson“ Škop, jenž sice neuspěl, hned v ringu ovšem požádal partnerku o ruku a porážku si tak úspěšně vykompenzoval. 

Na příštím galavečeru v Brně, kam se akce vratí poprvé od listopadu 2024, se po delší době v organizaci představí například  bouřlivák Filip Grznár.

A máme hotovo! Solidních patnáct až dvacet minut trvalo, než se místo klece postavily do středu haly boxerské provazy. „Kuba je lepší boxer, ale já to urval srdcem, bojovností,“ řekl vítěz hlavního zápasu Karlos Benda. Enžl s výrokem sudích, kteří rozhodli v jeho neprospěch na body, možná trochu nesouhlasil, v obličeji se divil. Vždyť po pátém kole vylezl na provazy s vítěznou grimasou. Je fakt, že to bylo poměrně těsné a diváci hlavně mohli být rádi, že dostali plnou porci pěti kol. 

Benda útočil jako první a věnoval se Enžlovu spodku. Ten zaútočil až na konci prvního kola. Po celý průběh zápasu bylo hodně přerušení, souvislá přestřelka a větší tempo chybělo. Rozhodčí často musel oba borce od sebe odtrhávat. I po druhém kole by se dalo říct, že byl lehce v aktivitě spíš Benda. Přerušovalo se po úderech do Bendova zátylku, vypadalo to, že dostal možná i do oka. Sudí často oba od sebe v klinčích odděloval, což narušovalo napětí i emoce v hale. Na úplném konci se Enžl rozjel, ale hodnotitele na svou stranu už nestrhl. Na body vyhrál Benda. Zaslouženě? Spíše ano. 

Vítěz: Karlos Benda, 5. kolo, na body

Zprávy ze dne 6. prosince 2025

Důležitý moment
6. prosince 2025 · 23:31

Známe překvapivého milionáře! Premiérovým vítězem pyramidy o milion korun se stal Tomáš Pollák. Po opatrném začátku mu pomohlo, že trefil „Rendyse“ Blahovského do kolena, což ho očividně bolelo a od té doby měl horší pohyb. Sám pak věnoval Pollákovi low kick, ale nejspíš vzhledem ke svému zranění, při manévru spadl a jen stěží se zvedal zpátky na nohy. To bylo důvodem jeho neschopnosti pokračovat, ačkoli si u rozhodčího stěžoval na to, že jej protivník na zemi, resp. v kleče nedovoleně udeřil do spánku. Řečeno fotbalovou termilogií: kontakt tam byl. Ale uhrát to na nesportovní úder od soupeře a jeho případnou diskvalifikaci? To zase ne. Sudí tedy zápas ukončil na TKO.

 

Vítěz: Tomáš Pollák, 1. kolo, TKO

 

Důležitý moment
6. prosince 2025 · 23:13

Příští Clash 15, s podtitulem BLOODY VALENTINES, se uskuteční 7. února 2026 v brněnské Winning Group Aréně, kde hrají své zápasy hokejisté Komety. 

6. prosince 2025 · 23:01

„Žádná přestřelka to nebyla,“ uznal boxer Patrik Záděra po výhře nad Josefem „Tysonem“ Škopem. Záděra uspěl na body. Možná se čekala větší show, ale šlo o snad jediný čistě sportovní zápas večera. Ve velkých rukavicích scházely tvrdší údery, které by jedním ze soupeřů výrazněji otřásly - ačkoli se Škop snažil útočit na spodek. Záděra využíval výškové převahy a držel si od soupeře distanc. Tyson se snaži působit dynamicky, ale protivníka z rytmu nevyvedl a nějaký přesný atak chyběl. Přestřelka přišla až v posledních vteřinách závěrečné rundy. 

 

Vítěz: Patrik Záděra, 3. kolo, na body 

6. prosince 2025 · 22:37

Až do konce, tedy do třetího kola dospěl souboj mistra exekucí „Datla“ Valáška s „Králem Pablem“. Také, že se halou neslo: „exekuce, exekuce.“ Publikum zřejmě bylo spíš na straně Marka Valáška. Ten nejprve nešel do ofenzivy a vyčkával. Počkal si na závěr prvního kola a po levém háku byl Pablo poprvé počítán. Ovšem přečkal a dočkal se druhého kola. Pravidla dovolovala street fight, čehož se Pablo držel a zápasil dost neučasaně podle zákonu ulice. Přestože byly povolené i hlavičky, ty k vidění nebyly a paradoxně šlo o vyčkávanou a taktickou partii. Valášek trpělivě sbíral body a tvořil si jemnou převahu. Závěr druhého kola okořenila přestřelka. Ve třetí rundě se Valášek vyhýbal úderům soupeře a vysílený Pablo nakonec vydržel až do konce, ale na body vyhrát nemohl. Což vycítilo i publikum, které si občas zapískalo, asi kvůli menší aktivitě. A proč Datel neútočil zuřivěji? Prozradil, že měl zlomený prst, což jej pochopitelně limitovalo. 

Vítěz: Marek „Datel“ Valášek, 3. kolo, na body 

