Zlatý olympionik Martin Fuksa trávil přípravu v Jižní Americe: Kolumbie plná drog je předsudek!

Loňská příprava v prostředí amazonského pralesa a regenerace na plážích karibského a tichomořského pobřeží vynesly kanoistovi Martinu Fuksovi (31) olympijské zlato, tak proč to měnit. Letos v kolumbijském Guatapé ladil formu na domácí mistrovství Evropy v Račicích.

Proč jste si oblíbil soustředění zrovna v Kolumbii?

„V covidovém roce jsme chtěli vyměnit Portugalsko za Kalifornii, ale kvůli koronaviru se do USA nedalo cestovat. Shodou okolností se mi ozvalo tréninkové centrum v Guatapé, tak jsme to na 14 dní zkusili.“

A zjevně se to vyplatilo…

„Bylo to tam tak skvělý, že jsem do USA vůbec nechtěl. Věděl jsem, že sem budeme jezdit i příští roky.“

Vracíte se rád i kvůli přírodě?

„Když máme volno, snažíme se si ho zpestřit procházkami do přírody nebo místních kaváren s dobrotami. Rádi jen tak felíme, opalujeme se, jsme v sauně, ale z 99 procent je to trénink a dřina.“

Takže je to víc soustředění než výletnictví?

„Od snídaně až po večeři je to makání. Protahováním pro mě končí den, hodinu poté jdu spát.“

Považujete jihoamerické podmínky za exotické?

„Spíš to tak vnímají mí blízcí. Třeba prarodiče mají strach, aby se mi tam něco nestalo. Ale já to v hlavě nemám. Všude na světě se mi může něco stát, když se pohybuju na nesprávných místech. A já jsem se v Kolumbii potkal se samými milými lidmi.“

Čeho konkrétního se rodina obává?

„Asi drog. Když se řekne Kolumbie, většině lidem se hned vybaví. Za mě to jsou předsudky. Jasně, funguje to tam, ale děje se to na celém světě.“

Je i to jeden z důvodů, proč jste s sebou nebral manželku Annu a syna Eliase?

„Já bych je tam samozřejmě moc rád měl, ale Kolumbie je určitým způsobem přece jen divočejší. Je tam hluk.“

Jak vám chutná tamní kuchyně?

„Není úplně zajímavá, ale už jsme si zvykli. Obědy a večeře nám vařili většinou na míru, klasicky rýži, těstoviny a kuřecí maso. Nepotřebujeme něco extra, stačí nám jednoduchá pestrá strava.“

Přeprava dlouhých lodí do Ameriky určitě není snadná, berete si s sebou vlastní?

„Máme je tam schované, abychom je nemuseli převážet. A když cestujeme, půjčujeme si je od místních klubů.“

Letní ME pojedete v Račicích. Řešíte nějak, aby podmínky destinace soustředění ladily s podmínkami vrcholu sezony?

„Přizpůsobujeme se. Když byla roku 2021 olympiáda v Tokiu, podzim předtím jsme tam letěli. Další Hry budou v Los Angeles, takže podle mě budeme pokračovat v Kolumbii. Samozřejmě tělu chvíli trvá, než si na jiné podmínky zvykne. Proto vždy létáme na několik týdnů.“

Jak celkově probíhá zimní příprava kanoisty?

„Jsme všestranní sportovci. Já osobně chodím celoročně do posilovny a běhám, občas jezdím i na kole v rámci regenerace. Mimo sezonu chodím plavat a každou zimu najezdím na běžkách přes tisíc kilometrů.“