Zlatý judista Krpálek v nové roli: Jemný rváč z Ulice
Dosud nejslavnějším judistou na stříbrném plátně byl František Koudelka z STS Chvojkovice Brod v podání Luďka Soboty. Ale za nějaký ten pátek k němu přibude Lukáš Krpálek (34), dvojnásobný olympijský vítěz i mistr světa.
Do kin vstoupí 25. září celovečerní dokument s názvem Jemný rváč, který mapuje Krpálkovu »japonskou cestu« ke zlatu z olympiády v Tokiu i na šampionátu tamtéž v roce 2019 v kategorii nad 100 kg.
»Krpoš« se objeví také v prosinci na televizní obrazovce v seriálu Ulice. Už padla první klapka a český judista přepral nervozitu z nové role. „Nejtěžší na tom je, naučit se texty a nějakým způsobem zvládnout reakce na herce, protože to přece jen není úplně můj šálek kávy,“ culil se herec Krpálek pro tn.cz.