Zlatý judista Krpálek v nové roli: Jemný rváč z Ulice

Autor: mib
Jemný rváč z Ulice
Lukáš Krpálek s trenérem Petrem Lacinou na tiskové konferenci před MS
Lukáš Krpálek na tiskové konferenci před MS
Lukáš Krpálek na tiskové konferenci před MS
Lukáš Krpálek na tiskové konferenci před MS
Čeští vlajkonoši Marie Horáčková s Lukášem Krpálkem vyrážejí na slavnostní zahájení LOH v Paříži
Část české výpravy na lodi při slavnostním zahájení
Čeští vlajkonoši už se nalodili na slavnostní zahájení
Lukáš Krpálek na japonském kempu
Lukáš Krpálek se pustil do Japonců
Lukáš Krpálek s oceněním
Lukáš Krpálek v akci
Lukáš Krpálek během MS v Dauhá.
Lukáš Krpálek během MS v Dauhá.
Lukáš je samá švanda.
Lukáš Krpálek během olympijských her v Tokiu

Dosud nejslavnějším judistou na stříbrném plátně byl František Koudelka z STS Chvojkovice Brod v podání Luďka Soboty. Ale za nějaký ten pátek k němu přibude Lukáš Krpálek (34), dvojnásobný olympijský vítěz i mistr světa.

Do kin vstoupí 25. září celovečerní dokument s názvem Jemný rváč, který mapuje Krpálkovu »japonskou cestu« ke zlatu z olympiády v Tokiu i na šampionátu tamtéž v roce 2019 v kategorii nad 100 kg.

»Krpoš« se objeví také v prosinci na televizní obrazovce v seriálu Ulice. Už padla první klapka a český judista přepral nervozitu z nové role. „Nejtěžší na tom je, naučit se texty a nějakým způsobem zvládnout reakce na herce, protože to přece jen není úplně můj šálek kávy,“ culil se herec Krpálek pro tn.cz.

Lukáš Krpálek s trenérem Petrem Lacinou na tiskové konferenci před MS
Lukáš Krpálek s trenérem Petrem Lacinou na tiskové konferenci před MS

 

Témata:  judoblesksportLukáš KrpálekFrantišek KoudelkaLuděk SobotaLetní olympijské hry 2021judistaSTS Chvojkovice-BrodUlice

Související články



Články odjinud