Olympijská vesnice, na kterou se může »těšit« Ledecká: Přívěsy na kolečkách a postele proti sexu

Jako šmoulí vesnička navržená Koumákem a Kutilem... Ta olympijská nedaleko Cortiny, kde budou v únoru v 377 útulných přívěsech ubytovaní sjezdaři, bobisté, skeletonisté či curleři, pojme až na 1400 sportovců.
Kempařský ráj
České naděje na placku z Her 2026 Ester Ledecká (30) nebo Anna Fernstädtová (29) se tak mohou těšit na ruch jako v mraveništi. Ubytování v unimo buňkách na kolečkách, kdy vzdálenost od první po poslední je 1,4 kilometru, se nachází mimo centrum města a vyrostlo v lese, který musel být pro tento účel pokácen. Takový kempař, jenž vyhledává neobyčejné zážitky a scenérie, by si liboval. Vždyť »olympijský kemp« nabízí i řadu společenských prostor – relaxační zónu, kavárnu, posilovnu, prádelnu či hernu.
Teplo a nahota
Každý přívěs s tržní cenou za cirka 1,9 milionu Kč je rozdělen na dvě místnosti. Jednotlivé pokoje, jež jsou určeny až pro dvě osoby, se mohou pyšnit skromnými rozměry – 18 metrů čtverečních. Zato vybavení je hotový luxus! Na olympioniky čeká vlastní koupelna se sprchou a vytápění, které si mohou sami regulovat dle gusta. „Bez velkého množství energie lze teplotu zvýšit až na 25/26 °C. Ale je to velmi subjektivní, když už jsem viděl některé sportovce pobíhat venku ve spodním prádle,“ sdělil stavbyvedoucí Casagrande, který dohlížel na vesnici i při nedávném testování dráhy bobistů.
Recyklace domků
Zatímco některé vesnice po skončených olympijských hrách chátrají, jiné našly využití. Například areál pro ubytování sportovců pro ZOH 1980 v Lake Placid slouží jako věznice. Mobilní domy v Cortině však budou poslány do všech koutů Itálie k dalšímu »recyklovanému « využívání.
Postele proti sexu
Osvědčené tvrdé kartonové postele, posměšně označované jako »postele proti sexu«, které debutovaly na Hrách v Tokiu 2021, a pak loni v Paříži, by měly zaplnit vesnice i na zimní olympiádě v Miláně!
Vesnice na vodě
Aktivisté za životní prostředí by si přáli, aby se začaly využívat výletní lodě místo stavění nových olympijských vesnic. Při LOH 2024 však jedna taková plovoucí vesnice fungovala. Na Tahiti se stal parník dočasným domovem až pro 230 surfařů a byla to tam pořádná párty!
Galerie