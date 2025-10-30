Bydlení na ZOH: Ledecká bude mimo vesnici. V luxusu i běžkařské hvězdy s kuchařem
Slavná sněhová střediska italských Alp od sebe dělí stovky kilometrů a česká výprava na zimní olympiádu tak musí řešit řadu logistických problémů. Sportovat se bude v šesti centrech, olympijské vesnice v pravém slova smyslu budou tři. Jak bude bydlet Ester Ledecká? „Tradiční vesnice budou v Miláně, v Predazzu a v Cortině. Potom jsou olympijské vesnice, které jsou hotelového typu. To je Livigno, Bormio a Anterselva,“ vysvětluje šéf české mise Martin Doktor.
V Miláně budou hokejisté či rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek bydlet v hlavní olympijské vesnici Porta Romana, která vyrostla na pozemcích bývalého nádraží a po Hrách bude sloužit jako univerzitní koleje.
„Byl jsem tam asi před měsícem, je to připravené k nastěhování během pár dnů. Vesnice je super, krásná,“ chválí Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
Zbytek sportovců i členů realizačních týmů bude rozesetý v širokém pásu Italských Alp a Dolomit. V něm jsou olympijské vesnice klasického typu už jen dvě. Jedna vyrostla v Predazzu blízko skokanských můstků, kde budou ubytováni všichni z oblasti Val di Fiemme.
„Jako taková provizorní vesnice bude Cortina, protože to je všechno sestavené z buněk. Ale věřím, že to bude fungovat perfektně. Ty ostatní jsou hotely předělané na vesnice,“ vysvětluje Doktor.
Ester Ledecká stráví první část Her v Livignu přípravou na svůj snowboardový závod, pak se přesune do oblasti Cortiny d´Ampezzo, kde ji čekají závody na lyžích. V obou případech bude mít pro sebe i svůj tým k dispozici bydlení mimo vesnici.
Podobný luxus zažijí i běžkařské hvězdy Kateřina Janatová s Michalem Novákem. Borci na úrovni top desítky Světového poháru budou přebývat v domečku se dvěma apartmánovými patry.
„Povedlo se nám společně s reprezentačním týmem zajistit pro nejlepší závodníky ubytování mimo vesnici. Budeme tam mít domeček s posilovnou a kuchařem. Z hlediska zabezpečení se na to moc těším, větší komfort už nejsme schopni zajistit,“ pochvaloval si sportovní ředitel úseku Štěpán Kaliba.
Vedení českého týmu se snaží sportovcům připravit co nejlepší podmínky a dbá i na detaily. Ve vesnicích se připravuje zázemí pro fyzioterapeuty, sportovci tradičně dostanou vlastní matrace. V Miláně bude Český dům 350 metrů od vstupu do olympijské vesnice.
„Nebudeme tak blízko jako v Pekingu, kde jsme se na sebe mohli dívat a mávat. Ale budeme nejblíž ze všech domů, které v Miláně budou. Doufáme, že to bude pro sportovce pozitivní,“ věří Blanka Konečná, manažerka Českého domu.
Zahajovací ceremoniál Her proběhne na slavném fotbalovém stadionu San Siro v Miláně, zapojena bude i Cortina. Na dálku ho budou sledovat olympionici u skokanských můstků v Predazzu nebo ve snowparku v Livignu. Těsně před startem Her si sami sportovci zvolí dva vlajkonoše, kteří ponesou vlajku na hlavním ceremoniálu v Miláně.
Střediska ZOH 2026:
- Milán: hokej, rychlobruslení, short track, krasobruslení
- Cortina d´Ampezzo: alpské lyžování žen, boby, sáně, skeleton, curling
- Livigno: snowboarding, freestyle lyžování, skialpinismus
- Bormio: alpské lyžování mužů
- Anterselva: biatlon
- Val di Fiemme: běžecké lyžování, skoky na lyžích, severská kombinace
Ceremoniály:
- Zahajovací (6. února): San Siro
- Závěrečný (22. února): Verona Arena