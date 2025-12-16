Zásnuby beachvolejbalové krásky Štochlové: Děláš si srandu?!
Vyrazili si v adventním čase na výlet do rakouských Alp a tam se to stalo! Před olympioničku Marii-Sáru Štochlovou (26), elitní českou plážovou volejbalistkou, poklekl její přítel a kolega z »beache« Václav Berčík (29) s prstýnkem v ruce.
Reakce půvabné hráčky byla opravdu originální. „Řekla mi: Děláš si srandu?!“ pochlubil se nastávající ženich reakcí své milé, která ale vzápětí vypálila vytoužené: Ano!
„Gratuluju oběma,“ vzkázala obratem Sářina parťačka z olympijské Paříže Barbora Hermannová (35), která v říjnu porodila holčičku. Inspirace i pro Marii-Sáru?
