Zásnuby beachvolejbalové krásky Štochlové: Děláš si srandu?!

Autor: as
Zásnuby beachvolejbalové krásky Štochlové
Jsme zasnoubeni! Marie-Sára se svým Vaškem.
Prstýnku se nemohla nabažit.
Štochlová je českou beachvolejbalovou hvězdou.
Vyrazili si v adventním čase na výlet do rakouských Alp a tam se to stalo! Před olympioničku Marii-Sáru Štochlovou (26), elitní českou plážovou volejbalistkou, poklekl její přítel a kolega z »beache« Václav Berčík (29) s prstýnkem v ruce. 

Reakce půvabné hráčky byla opravdu originální. „Řekla mi: Děláš si srandu?!“ pochlubil se nastávající ženich reakcí své milé, která ale vzápětí vypálila vytoužené: Ano!

„Gratuluju oběma,“ vzkázala obratem Sářina parťačka z olympijské Paříže Barbora Hermannová (35), která v říjnu porodila holčičku. Inspirace i pro Marii-Sáru?

