Dominátor vlezl do brány a pobláznil Vídeň: Past na Haška!
Zraněný Jágr nedorazil, a tak slávu bral jeho největší tuzemský rival. Dominik Hašek (60) byl hrdinou hokejové exhibice ve Vídni, když si po letech překvapivě stoupl do brány. Musel!
Přijal pozvání organizátorů klubu Vídeň Capitals, který slaví čtvrtstoletí od založení. Jeho někdejší velikáni se utkali s ikonami českého hokeje, v sestavě byla jména jako Eliáš, Hejduk, Výborný, Patera či kapitán Růžička.Dominátor si vzal na starost čestné buly a pak už postával na střídačce vedle kouče Lenera. „Já už do brány dávno nelezu,“ smál se. Jenže...
Hned při prvním zákroku se zranil brankář Neuvirth, obětavě dochytal třetinu, ale od té druhé se místo něj objevil mezi tyčemi... Dominátor! „Vzal jsem si Michalovu výstroj, naštěstí má podobné míry jako já. Ale nebylo to jednoduché,“ popisoval Hašek, který i při zápasech za staré pány hraje zásadně v obraně a bráně už se vyhýbá jako čert kříži.
Z této pasti se ale nevyvlékl. „Bylo to překvapení i pro mě, že tam ještě byly nějaké pohyby. Nakonec jsem si to užil,“ zubil se a vychutnával si aplaus tribun, kde byla i spousta českých fanoušků. „Vážím si toho.“ Domácí nakonec vyhráli 9:8 po nájezdech.