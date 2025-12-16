Předplatné

Dostál čaroval proti Rangers a Ducks berou výhru. Faksa asistoval u vítězného gólu

Český hokejový útočník Radek Faksa v NHL asistoval u vítězného gólu Dallasu pří výhře 4:1 nad Los Angeles. Ze stejného vítězství se radoval i Anaheim, který i díky 26 zákrokům brankáře Lukáše Dostála porazil New York Rangers.

Dallas od poloviny zápasu prohrával 0:1, ještě ve druhé dvacetiminutovce ale srovnal Matt Duchene a v třetí třetině Stars třemi góly otočili skóre na svou stranu. Faksa v čase 46:12 nabil Oskaru Beckovi a ten z pozice mezi kruhy poslal Dallas do vedení.

Ve zbytku zápasu výhru pečetili Mikko Rantanen a Wyatt Johnston. Český útočník bodoval ve druhém z posledních tří zápasů a vylepšil svou sezonní bilanci na dvanáct bodů (1+11). Faksa je aktuálně šestým nejproduktivnějším Čechem v NHL.

Brankář Dostál po zranění naskočil do druhého zápasu a 26 zákroky se postaral o výhru 4:1 na ledě newyorských Rangers. Jedinou branku český gólman obdržel necelé čtyři minuty před koncem třetí třetiny, kdy ho překonal obránce Matthew Robertson. Výhru Anaheimu dvěma góly řídil Cutter Gauthier.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2629553240
2.Connor McDavidEdmonton183452330
3.Macklin CelebriniSan Jose1631473311
4.Connor BedardChicago192544318
5.Mikko RantanenDallas14304433-3
6.Leon DraisaitlEdmonton1726433310
7.Leo CarlssonAnaheim1824423312
8.Martin NečasColorado1428423230
9.Nikita KučerovTampa132942309
10.Kyle ConnorWinnipeg152641329

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3213829108:9044
2Islanders33136311100:9341
3Washington32171410106:8340
4Tampa33153312106:8839
5Detroit33144312104:10939
6Boston33136014109:10538
6Flyers31976992:8838
8Montreal32107411105:11338
9Pittsburgh311319899:9637
10Devils3312611497:10337
11Florida32152213103:10136
12Rangers3411541489:9236
13Ottawa32105413101:10434
14Toronto31104512102:10233
15Buffalo3210441498:10932
16Columbus327661396:11232
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3221272128:7453
    2Dallas3418457115:9049
    3Minnesota331365999:8743
    4Anaheim33128112118:10841
    5Vegas311249696:9041
    6Kings32959984:8637
    7Edmonton33105612110:11436
    8Utah34124315106:10135
    9San Jose338831496:11035
    10Winnipeg3213221598:9932
    11Chicago3212161391:9832
    12St. Louis3412071586:12331
    13Calgary3310341684:9730
    14Nashville329441592:11130
    14Seattle Kraken307561274:9330
    16Vancouver328431789:11227

